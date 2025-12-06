03:00, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Метель и гололед ожидаются в Казахстане 6 декабря
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
— На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы, — говорится в сообщении Казгидромета.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды было ограничено движение в Кызылординской области и еще на двух участках автодорог Казахстана.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено синоптиками в 12 регионах Казахстана.