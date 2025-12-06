РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Метель и гололед ожидаются в Казахстане 6 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Қаракөз Әскербек / Kazinform

    — На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы, — говорится в сообщении Казгидромета.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды было ограничено движение в Кызылординской области и еще на двух участках автодорог Казахстана.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено синоптиками в 12 регионах Казахстана.

    Теги:
    Погода Метель Дожди Казгидромет Гололед
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают