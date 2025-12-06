Метель и гололед ожидаются в Казахстане 6 декабря

— На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы, — говорится в сообщении Казгидромета.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды было ограничено движение в Кызылординской области и еще на двух участках автодорог Казахстана.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено синоптиками в 12 регионах Казахстана.