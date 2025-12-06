На двух участках автодорог Казахстана ограничено движение

По информации ведомства, 5 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог.

Первый — участок автодороги «Астана — Караганда — Алматы», на 30-92 км, от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области. Второй — участок автодороги «Астана — Караганда — Алматы», на 92-164 км, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

— Ориентировочное время открытия дороги — 6 декабря 2025 года в 09:00, — добавили в АО НК «Казавтожол».

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане закрыли и ограничили движение на некоторых трассах.