Из-за непогоды в Казахстане закрыли и ограничили движение на некоторых трассах

Причина — ухудшение погодных условий, гололёд и ограниченная видимость.

По данным ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол», в Восточно-Казахстанской области с 10:00 ограничено движение для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами на двух республиканских направлениях:

«Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» на участке км 1104–1191 (с. Глубокое — г. Шемонаиха);

«Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» на участке км 15–105 (п. Белоусовка — г. Риддер).

Также с 10:00 закрыт областной участок «Шемонаиха — Секисовка» (0–56 км) для грузового транспорта с прицепами.

Ориентировочное время открытия дорог в регионе — 6 декабря в 06:00.

В Кызылординской области с 09:00 полностью остановлено движение для всех видов автотранспорта на участке трассы «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1680–2045 (п. III Интернационал — п. Бесарык). Открытие ожидается 5 декабря в 12:00.

Кроме того, по данным АО «НК КазАвтоЖол», с 09:00 снижена допустимая скорость движения с 110 до 80 км/ч на участке республиканской автодороги Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол) км 18–231.

Для получения оперативной информации водителям рекомендовано обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.

Ранее движение ограничили в Павлодарской области из-за непогоды.