    Движение ограничили в Павлодарской области из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Павлодарской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    — 5 декабря в 00:00 на КАZ07 гр.КНР-Майкапчагай с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ п/п Урлютюбе 427 — 587 км. от города Павлодара (п.Кенжеколь) до границы области Абай вводится ограничения движения для всех видов автотранспорта, — сообщили в «КазАвтоЖол».

    Отмечается, что ориентировочное время открытия дороги — 5 декабря в 07:00.

    Также в нацкомпании добавили, что подробности можно узнать, позвонив в любое время суток в колл-центр 1403.

    Дороги Непогода Закрытие дорог Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
