Движение ограничили в Павлодарской области из-за непогоды

— 5 декабря в 00:00 на КАZ07 гр.КНР-Майкапчагай с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ п/п Урлютюбе 427 — 587 км. от города Павлодара (п.Кенжеколь) до границы области Абай вводится ограничения движения для всех видов автотранспорта, — сообщили в «КазАвтоЖол».

Отмечается, что ориентировочное время открытия дороги — 5 декабря в 07:00.

Также в нацкомпании добавили, что подробности можно узнать, позвонив в любое время суток в колл-центр 1403.