Движение ограничили в Кызылординской области из-за непогоды

— 5 декабря в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 1474-2000 (уч. п.Айтеке би-п.Жанакорган.), — сообщили в «КазАвтоЖол».

Отмечается, что ориентировочное время открытия дороги — 6 декабря в 07:00.

Также в нацкомпании добавили, что подробности можно узнать, позвонив в любое время суток в колл-центр 1403.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды ограничили движение на двух участках автодорог Казахстана.