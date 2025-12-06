РУ
    21:20, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили в Кызылординской области из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Кызылординской области, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — 5 декабря в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 1474-2000 (уч. п.Айтеке би-п.Жанакорган.), — сообщили в «КазАвтоЖол».

    Отмечается, что ориентировочное время открытия дороги — 6 декабря в 07:00.

    Также в нацкомпании добавили, что подробности можно узнать, позвонив в любое время суток в колл-центр 1403.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды ограничили движение на двух участках автодорог Казахстана.

    Дороги Кызылординская область Непогода Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
