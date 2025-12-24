РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:02, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лондон станет испытательной площадкой для китайских беспилотных автомобилей

    Китайские беспилотные такси могут появиться на улицах Лондона уже в 2026 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Американские сервисы заказа такси Uber и Lyft договорились о партнерстве с китайской компанией Baidu, чтобы протестировать полностью роботизированные электромобили Apollo Go RT6. В рамках сотрудничества автомобили Baidu появятся в приложениях Uber и Lyft и будут работать в их лондонских сетях.

    У компании Baidu уже есть значительный опыт в этой сфере. Ее сервис беспилотных такси Apollo Go работает в 22 городах, но в основном в Китае. За это время автономные автомобили от Baidu совершили более 17 млн поездок.

    Глава Lyft Дэвид Ришер сообщил, что лондонцы станут первыми в Европе, кто сможет воспользоваться китайскими беспилотными такси Apollo Go. Если власти дадут разрешение, сначала на дороги выйдут несколько десятков таких машин, а позже их количество планируют увеличить до сотен.

    Министр транспорта Великобритании Хейди Александер назвала эту новость подтверждением того, что страна движется в правильном направлении в развитии беспилотного транспорта. При этом она подчеркнула, что внедрение будет проходить постепенно и с упором на безопасность.

    Uber также сотрудничает с лондонской компанией Wayve, которая также планирует начать испытания беспилотных автомобилей в 2026 году. Стартап привлек около $1 млрд инвестиций, пишет Reuters.

    Сейчас Wayve тестирует технологию искусственного интеллекта, позволяющую автомобилю ездить без заранее загруженных карт, ориентируясь в реальном времени. Испытания проходят на сложных улицах Лондона — это помогает компании конкурировать с крупнейшими мировыми разработчиками беспилотного транспорта.

    Великобритания превращается в тестовую площадку для беспилотных автомобилей благодаря закону об автоматизированных транспортных средствах 2024 года. Закон четко определяет, кто несет ответственность при авариях. В странах ЕС такого единого закона пока нет.

    Опасения по поводу рентабельности, безопасности и пробок

    Хотя беспилотные такси обещают более безопасные, экологичные и дешевые поездки, однако их окупаемость пока под вопросом. По данным Reuters, китайские компании автономного транспорта, такие как Pony.ai и WeRide, все еще работают в убыток, а аналитики предупреждают: высокая стоимость беспилотных автопарков может снизить прибыль таких сервисов, как Uber и Lyft.

    Эксперты также считают, что внедрение беспилотных автомобилей сопряжено со значительными трудностями. По словам профессора Университетского колледжа Лондона Джека Стилгоу, одно дело тестировать несколько машин, и совсем другое — сделать из этого полноценный и надежный общественный транспорт, пишет BBC.

    Согласно опросам, около 60% британцев не сели бы в беспилотное такси ни при каких условиях. А 85% выбрали бы обычное такси с водителем, если цена и удобство были бы одинаковыми.

    В СМИ регулярно появляются сообщения о сбоях в работе беспилотных машин: они могут останавливаться на дороге, создавать пробки или попадать в аварии. Например, недавно сервис Waymo временно приостановил работу в Сан-Франциско из-за отключения электричества, которое вывело из строя часть автомобилей.

    Эксперты считают, что важно не просто внедрять такие технологии, но и задавать четкие стандарты безопасности, защиты данных и регулирования движения.

    При этом отмечается, что Лондон уже много лет борется с перегруженностью дорог в центре города. По словам профессора Стилгоу, с точки зрения пробок «хуже автомобиля с одним пассажиром может быть только автомобиль без пассажиров вообще».

    Ранее беспилотные такси запустили в Дохе и Дубае, а депутат Елнур Бейсенбаев призвал вывести рынок такси из «серой зоны» в Казахстане.

     

    Теги:
    Такси Великобритания Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
