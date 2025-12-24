Лондон станет испытательной площадкой для китайских беспилотных автомобилей

Американские сервисы заказа такси Uber и Lyft договорились о партнерстве с китайской компанией Baidu, чтобы протестировать полностью роботизированные электромобили Apollo Go RT6. В рамках сотрудничества автомобили Baidu появятся в приложениях Uber и Lyft и будут работать в их лондонских сетях.

У компании Baidu уже есть значительный опыт в этой сфере. Ее сервис беспилотных такси Apollo Go работает в 22 городах, но в основном в Китае. За это время автономные автомобили от Baidu совершили более 17 млн поездок.

Глава Lyft Дэвид Ришер сообщил, что лондонцы станут первыми в Европе, кто сможет воспользоваться китайскими беспилотными такси Apollo Go. Если власти дадут разрешение, сначала на дороги выйдут несколько десятков таких машин, а позже их количество планируют увеличить до сотен.

It’s official: @lyft and @Baidu_Inc are bringing AVs to London 🇬🇧



Riders across the city will be the first in the region to experience Baidu’s Apollo Go vehicles. We expect to start testing our initial fleet with dozens of vehicles next year — pending regulatory approval -… pic.twitter.com/3hFTq3aoDk — David Risher (@davidrisher) December 22, 2025

Министр транспорта Великобритании Хейди Александер назвала эту новость подтверждением того, что страна движется в правильном направлении в развитии беспилотного транспорта. При этом она подчеркнула, что внедрение будет проходить постепенно и с упором на безопасность.

Another vote of confidence in our plans for self-driving vehicles from global leader @Lyft.



We’re planning for self-driving cars to carry passengers for the first time from Spring, under our pilot scheme – harnessing this technology safely and responsibly to transform travel. https://t.co/XZcoHJGS50 — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) December 22, 2025

Uber также сотрудничает с лондонской компанией Wayve, которая также планирует начать испытания беспилотных автомобилей в 2026 году. Стартап привлек около $1 млрд инвестиций, пишет Reuters.

Сейчас Wayve тестирует технологию искусственного интеллекта, позволяющую автомобилю ездить без заранее загруженных карт, ориентируясь в реальном времени. Испытания проходят на сложных улицах Лондона — это помогает компании конкурировать с крупнейшими мировыми разработчиками беспилотного транспорта.

Великобритания превращается в тестовую площадку для беспилотных автомобилей благодаря закону об автоматизированных транспортных средствах 2024 года. Закон четко определяет, кто несет ответственность при авариях. В странах ЕС такого единого закона пока нет.

Опасения по поводу рентабельности, безопасности и пробок

Хотя беспилотные такси обещают более безопасные, экологичные и дешевые поездки, однако их окупаемость пока под вопросом. По данным Reuters, китайские компании автономного транспорта, такие как Pony.ai и WeRide, все еще работают в убыток, а аналитики предупреждают: высокая стоимость беспилотных автопарков может снизить прибыль таких сервисов, как Uber и Lyft.

Эксперты также считают, что внедрение беспилотных автомобилей сопряжено со значительными трудностями. По словам профессора Университетского колледжа Лондона Джека Стилгоу, одно дело тестировать несколько машин, и совсем другое — сделать из этого полноценный и надежный общественный транспорт, пишет BBC.

Согласно опросам, около 60% британцев не сели бы в беспилотное такси ни при каких условиях. А 85% выбрали бы обычное такси с водителем, если цена и удобство были бы одинаковыми.

В СМИ регулярно появляются сообщения о сбоях в работе беспилотных машин: они могут останавливаться на дороге, создавать пробки или попадать в аварии. Например, недавно сервис Waymo временно приостановил работу в Сан-Франциско из-за отключения электричества, которое вывело из строя часть автомобилей.

Эксперты считают, что важно не просто внедрять такие технологии, но и задавать четкие стандарты безопасности, защиты данных и регулирования движения.

При этом отмечается, что Лондон уже много лет борется с перегруженностью дорог в центре города. По словам профессора Стилгоу, с точки зрения пробок «хуже автомобиля с одним пассажиром может быть только автомобиль без пассажиров вообще».

Ранее беспилотные такси запустили в Дохе и Дубае, а депутат Елнур Бейсенбаев призвал вывести рынок такси из «серой зоны» в Казахстане.