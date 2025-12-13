РУ
    Беспилотные такси начали ездить в Дубае

    С сегодняшнего дня беспилотное такси в тестовом режиме будет доступно к заказу в приложении Uber в Дубае. Об этом со ссылкой на Uber Investor передает собственный корреспондент Kazinform.

    Беспилотные такси начали ездить в Дубае
    Фото: Uber investor.

    Мировой лидер в области технологий автономного вождения WeRide совместно с Uber Technologies, Inc в партнерстве с Управлением дорог и транспорта Дубая сообщили об официальном запуске беспилотного такси.

    Роботакси можно будет заказать в приложении Uber, выбрав опцию «Autonomous», для поездок в популярных у туристов районах Умм-Сукейм и Джумейра.

    Сервис действует в тестовом режиме (со специалистом на борту), но в 2026 году компания планирует перейти на полностью беспилотный режим.

    Также в 2026 году в Дубае планируют запустить воздушное такси.

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
