Воздушное такси планируют запустить в Дубае в 2026 году

Американская фирма Joby Aviation Inc. В сотрудничестве с Uber планирует запустить первое воздушное такси в Дубае в 2026 году. Компания в течение 16 лет разрабатывала электрический летательный аппарат размером с внедорожник, оснащенный шестью винтами, вмещающий до 4 пассажиров и способный развивать скорость до 320 км/ч.

По данным NBC, стоимость «поездки» будет эквивалента самому дорогому тарифу Uber Black. Процесс процедуры заказа аэротакси не будет отличаться от обычного. Однако взлет и посадку такой транспорт сможет осуществлять только со специальных площадок - вертипортов. Проезд до них будет осуществляться обычным Uber такси.

Как передает американский телеканал, в Дубае уже идет строительство четырех таких площадок. Одна из них будет расположена в Международном аэропорту Аль-Мактум. 45- минутная «поездка» из аэропорта до центра Дубая на аэротакси займет десять минут.

