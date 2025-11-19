РУ
    20:43, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Воздушное такси планируют запустить в Дубае в 2026 году

    Запуск первого коммерческого аэротакси в Дубае запланирован уже на 2026 год. Для организации полетов идет строительство вертипортов. Об этом сообщает телеканал NBC, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Joby Aviation

    Американская фирма Joby Aviation Inc. В сотрудничестве с Uber планирует запустить первое воздушное такси в Дубае в 2026 году. Компания в течение 16 лет разрабатывала электрический летательный аппарат размером с внедорожник, оснащенный шестью винтами, вмещающий до 4 пассажиров и способный развивать скорость до 320 км/ч.

    По данным NBC, стоимость «поездки» будет эквивалента самому дорогому тарифу Uber Black. Процесс процедуры заказа аэротакси не будет отличаться от обычного. Однако взлет и посадку такой транспорт сможет осуществлять только со специальных площадок - вертипортов. Проезд до них будет осуществляться обычным Uber такси.

    Как передает американский телеканал, в Дубае уже идет строительство четырех таких площадок. Одна из них будет расположена в Международном аэропорту Аль-Мактум. 45- минутная «поездка» из аэропорта до центра Дубая на аэротакси займет десять минут.

    Ранее стало известно, сколько будет стоить полет на воздушном такси в Китае.

    Теги:
    ОАЭ Дубай Такси Мировые новости
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
