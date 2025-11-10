Китай назвал стоимость полета на воздушном такси

В павильоне выставки компания развернула демонстрационный пункт для взлетов и посадок, где посетители смогли пройти весь процесс от покупки билета по QR-коду до посадки в кабину аппарата, наглядно ощутив удобство и быстроту нового вида транспорта.

По словам представителей Yufeng Future, на первом этапе стоимость перелета будет немного выше, чем поездка на обычном такси. Однако по мере расширения масштабов эксплуатации тарифы снизятся, и «воздушное такси» станет доступным для широкой публики.

Согласно предварительным расчетам компании, после запуска массовых рейсов цена полетов внутри Шанхая может начинаться от 50 юаней ($6,9), а межгородские маршруты от 100 юаней ($13,8).

В будущем перелет из Национального выставочного центра в любой район города займет около 10 минут, а междугородние рейсы от 30 до 60 минут. При этом билет на одно место будет стоить примерно столько же, сколько обычная поездка на такси.

Первые коммерческие полеты могут начаться уже в следующем году.

Ранее мы писали, что Китай запустил первое в мире производство модульных летающих автомобилей.