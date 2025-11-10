РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:03, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай назвал стоимость полета на воздушном такси

    На восьмой Китайской международной импортной выставке компания Yufeng Future представила новую модель «воздушного такси», стоимость полета на котором будет сопоставима с услугами обычного городского такси, передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Китай назвал цену полета на воздушном такси
    Фото: Shanghai Observer

    В павильоне выставки компания развернула демонстрационный пункт для взлетов и посадок, где посетители смогли пройти весь процесс от покупки билета по QR-коду до посадки в кабину аппарата, наглядно ощутив удобство и быстроту нового вида транспорта.

    По словам представителей Yufeng Future, на первом этапе стоимость перелета будет немного выше, чем поездка на обычном такси. Однако по мере расширения масштабов эксплуатации тарифы снизятся, и «воздушное такси» станет доступным для широкой публики.

    Согласно предварительным расчетам компании, после запуска массовых рейсов цена полетов внутри Шанхая может начинаться от 50 юаней ($6,9), а межгородские маршруты от 100 юаней ($13,8).

    В будущем перелет из Национального выставочного центра в любой район города займет около 10 минут, а междугородние рейсы от 30 до 60 минут. При этом билет на одно место будет стоить примерно столько же, сколько обычная поездка на такси.

    Первые коммерческие полеты могут начаться уже в следующем году.

    Ранее мы писали, что Китай запустил первое в мире производство модульных летающих автомобилей.

    Теги:
    Технологии Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают