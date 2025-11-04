Китай запустил первое в мире производство модульных летающих автомобилей
Китайская компания XPENG AEROHT, дочернее предприятие производителя электромобилей XPENG, начала пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по выпуску модульных летающих автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Предприятие площадью 120 тысяч квадратных метров расположено в районе Хуанпу города Гуанчжоу, административного центра провинции Гуандун. Завод уже выпустил первый съемный электрический летательный аппарат для модульного автомобиля Land Aircraft Carrier.
Проектная мощность производства составляет 10 тысяч авиационных модулей в год при начальном объеме 5 тысяч единиц. По данным компании, это крупнейшее предприятие в своем сегменте, которое после выхода на полную мощность сможет собирать один летательный аппарат каждые 30 минут.
XPENG AEROHT сообщила, что получила почти 5 тысяч предварительных заказов на летающие автомобили с момента презентации продукта. Начало массового производства и поставок запланировано на 2026 год.
Модульный летающий автомобиль состоит из шестиколесного наземного транспортного средства и съемного электрического летательного модуля вертикального взлета и посадки.
Автомобиль длиной около 5,5 метра способен передвигаться по обычным дорогам, управляется с помощью стандартного водительского удостоверения и помещается на обычных парковочных местах.
World's First Flying Car Factory Begins Trial Production.— Bi Xia（互关） (@zhi1923) November 3, 2025
Xpeng AeroHT's flying car factory has successfully started trial production, marking the official entry of flying cars into the era of mass production.#FlyingCarFactory#XpengAeroHT#Guangzhou pic.twitter.com/rybI0XHvdx
Ранее мы писали, что китайская компания запускает автономное летающее такси с запасом хода 160 км.