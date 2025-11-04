Китай запустил первое в мире производство модульных летающих автомобилей

Предприятие площадью 120 тысяч квадратных метров расположено в районе Хуанпу города Гуанчжоу, административного центра провинции Гуандун. Завод уже выпустил первый съемный электрический летательный аппарат для модульного автомобиля Land Aircraft Carrier.

Проектная мощность производства составляет 10 тысяч авиационных модулей в год при начальном объеме 5 тысяч единиц. По данным компании, это крупнейшее предприятие в своем сегменте, которое после выхода на полную мощность сможет собирать один летательный аппарат каждые 30 минут.

XPENG AEROHT сообщила, что получила почти 5 тысяч предварительных заказов на летающие автомобили с момента презентации продукта. Начало массового производства и поставок запланировано на 2026 год.

Модульный летающий автомобиль состоит из шестиколесного наземного транспортного средства и съемного электрического летательного модуля вертикального взлета и посадки.

Автомобиль длиной около 5,5 метра способен передвигаться по обычным дорогам, управляется с помощью стандартного водительского удостоверения и помещается на обычных парковочных местах.

World's First Flying Car Factory Begins Trial Production.

Xpeng AeroHT's flying car factory has successfully started trial production, marking the official entry of flying cars into the era of mass production.#FlyingCarFactory#XpengAeroHT#Guangzhou pic.twitter.com/rybI0XHvdx — Bi Xia（互关） (@zhi1923) November 3, 2025

Ранее мы писали, что китайская компания запускает автономное летающее такси с запасом хода 160 км.