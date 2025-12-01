Беспилотное такси запустили в Дохе

Роботакси можно заказать через приложение, которое после выбора маршрута и наличия поблизости беспилотного такси предложит этот вариант для поездки.

Взаимодействие с беспилотным такси после его подачи также осуществляется через приложение Karwa.

Проект, знаменующий важную веху в развитии автономного транспорта и вписывающийся в комплексную программу развития Qatar National Vision 2030, реализуется под надзором министерства транспорта Катара.

Роботакси — автономное транспортное средство, обеспечивающее безопасность пассажиров, комфорт и эффективную эксплуатацию посредством продвинутых технологий автономного вождения.

Ранее сообщалось о начале тестового режима работы беспилотного такси в Дубае.