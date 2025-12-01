РУ
    22:07, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Беспилотное такси запустили в Дохе

    Национальный транспортный оператор Mowasalat (Karwa) сообщил о запуске первых беспилотных такси в столице Катара, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: AlArab

    Роботакси можно заказать через приложение, которое после выбора маршрута и наличия поблизости беспилотного такси предложит этот вариант для поездки.

    Взаимодействие с беспилотным такси после его подачи также осуществляется через приложение Karwa.

    Проект, знаменующий важную веху в развитии автономного транспорта и вписывающийся в комплексную программу развития Qatar National Vision 2030, реализуется под надзором министерства транспорта Катара.

    Роботакси — автономное транспортное средство, обеспечивающее безопасность пассажиров, комфорт и эффективную эксплуатацию посредством продвинутых технологий автономного вождения.

    Ранее сообщалось о начале тестового режима работы беспилотного такси в Дубае.

    Катар В мире Транспорт Такси
    Азамат Бекжан
    Автор
