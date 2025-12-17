Депутат призвал вывести рынок такси из «серой зоны» в Казахстане

По его словам, все платформенные сервисы сегодня не могут дать точные выходные данные водителей-таксистов, что является нонсенсом в современном цифровом обществе. При этом ежегодно они совершают более 150 млн поездок.

Депутат отметил, что в законодательстве до сих пор используются понятия советских времен, которые не отражают ключевые процессы агрегаторов, таких как Яндекс, Индрайвер, Апару и других.

— По сути их деятельность находится в «серой зоне». Вне правового поля остаются вопросы ответственности, стандартов безопасности, прозрачности алгоритмов, страхования и защиты прав пассажиров и водителей. Нет четкого определения самого понятия водителя такси. Отсутствует разграничение ответственности, определение прав и обязанностей между водителем, таксопарком и агрегатором, что приводит к социальной незащищенности таксистов. Требование о ежедневном прохождении таксистами медицинского осмотра стало формальным и не выполняется. Непонятна ситуация с обеспечением безопасности пассажиров и водителей, так как поездки не страхуются, — заявил Бейсенбаев.

Вместе с тем, по его словам, отсутствует проверка достоверности предоставляемых таксистами сведений о наличии водительских прав, прохождении технического осмотра авто и технических паспортов.

— По сути к выполнению заказов могут быть допущены люди без прав и самое опасное, на праворульных машинах, которые мчатся на высокой скорости на междугородних трассах. Некоторые агрегаторы не дают информацию о реальной стоимости поездки. Нет возможности оплаты безналичным способом. Несмотря на имеющиеся технологические возможности агрегаторы не контролируют скорость и движение машин, не ведут мониторинг отклонения от маршрута, что также ставит под угрозу безопасность пассажиров, — сказал депутат.

Отдельное внимание он обратил на то, что в приложениях некоторых агрегаторов отсутствует система вызова экстренных служб и круглосуточной поддержки связи с клиентом.

В связи с этим мажилисмен считает необходимым принять следующие решения:



1. Разграничить функции информационно-диспетчерской службы и цифровых сервисов для исключения дублирования.

2. Ввести определение «водитель такси», закрепив их статус, права и обязанности. Обязать таксистов лично выполнять заказ без передачи третьим лицам, а также соблюдать минимальные санитарные требования.

3. Проводить обязательное регулярное медицинское обследование взамен формальных ежедневных осмотров. Автоматизировать медицинский контроль через интеграцию с информационными системами Минздрава.

4. Обязать агрегаторов обеспечивать страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на каждую поездку.

5. Информировать пассажиров о реальной стоимости поездки, осуществлять контроль скорости, движения, отклонения от маршрута, проверять соответствие данных водителя и автомобиля через государственные базы данных.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил информацию о том, что сфера частных автоперевозок в Казахстане остается небезопасной.