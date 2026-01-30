LIVE: Шестое заседание Комиссии по Конституционной реформе

Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

21 января Глава государства подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Первое заседание Комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, состоялось 24 января.

Комиссию по конституционной реформе возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В состав вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, региональных советов, экспертного и научного сообщества.

Ключевые направления реформ: переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, учреждение должности Вице-президента, создание Халық Кеңесі – Народного Совета. Эти инициативы требуют комплексной проработки и закрепления в Конституции.

Комиссия провела уже пять заседаний. На предыдущем заседании 29 января в ходе многочисленных докладов были высказаны содержательные предложения по проекту текста. Теперь, по словам председателя Конституционной комиссии Эльвиры Азимовой, необходимо рассмотреть их в рамках работы комиссии и подготовить согласованные позиции. Поэтому с учетом предложений, высказанных в четверг на обсуждении, будет подготовлен доработанный текст проекта поправок.

В проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.