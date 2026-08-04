Ливан и Израиль начали седьмой раунд прямых переговоров в Риме

Стороны обсуждают дальнейшую реализацию достигнутых ранее договоренностей, которые предусматривают вывод израильских войск и разоружение «Хезболлы», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ливан и Израиль во вторник начали в Риме седьмой раунд прямых переговоров при посредничестве США. Переговоры проходят в посольстве Соединенных Штатов в итальянской столице и, как ожидается, продлятся до четверга.

Как сообщило ливанское информационное агентство NNА, стороны обсуждают реализацию рамочного соглашения, подписанного в июне между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве США.

Israel-Lebanon talks begin in Rome as Lebanese army highlights weapons seizures

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Motorcades have arrived in Rome ahead of the seventh round of direct talks between Israel and Lebanon.



The Israeli delegation includes Israeli army officials, according to The Times of Israel.… pic.twitter.com/vSBmBkeIGh — The Cradle (@TheCradleMedia) August 4, 2026

Предыдущий шестой раунд переговоров состоялся 14 июня в Риме после пяти встреч в Вашингтоне. По его итогам 26 июня стороны подписали рамочное соглашение, предусматривающее постепенный вывод израильских войск со всей оккупированной территории Ливана в обмен на размещение подразделений ливанской армии и разоружение вооруженных формирований, включая движение «Хезболла».

На первом этапе положения соглашения реализуются в отдельных тестовых районах, так называемых «пилотных зонах».

После предыдущего раунда переговоров израильские военные покинули окраины населенного пункта Завтар-эль-Гарбия, после чего в этот район вошли подразделения ливанской армии.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам ранее заявил, что Бейрут добивается последовательного вывода израильских сил со всей территории страны.

Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил, что в ходе нынешнего раунда стороны намерены обсудить расширение механизма пилотных зон, нерешенные пограничные вопросы, а также возможность заключения всеобъемлющего соглашения в сфере мира и безопасности.

Несмотря на переговорный процесс, на юге Ливана сохраняется напряженность. По сообщениям ливанской стороны, израильские военные продолжают проводить операции по сносу зданий и подрыву объектов в ряде населенных пунктов.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны.

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