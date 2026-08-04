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    Ливан и Израиль начали седьмой раунд прямых переговоров в Риме

    Стороны обсуждают дальнейшую реализацию достигнутых ранее договоренностей, которые предусматривают вывод израильских войск и разоружение «Хезболлы», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Ливан и Израиль начали седьмой раунд прямых переговоров в Риме
    Фото: ANSA

    Ливан и Израиль во вторник начали в Риме седьмой раунд прямых переговоров при посредничестве США. Переговоры проходят в посольстве Соединенных Штатов в итальянской столице и, как ожидается, продлятся до четверга.

    Как сообщило ливанское информационное агентство NNА, стороны обсуждают реализацию рамочного соглашения, подписанного в июне между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве США.

    Предыдущий шестой раунд переговоров состоялся 14 июня в Риме после пяти встреч в Вашингтоне. По его итогам 26 июня стороны подписали рамочное соглашение, предусматривающее постепенный вывод израильских войск со всей оккупированной территории Ливана в обмен на размещение подразделений ливанской армии и разоружение вооруженных формирований, включая движение «Хезболла».

    На первом этапе положения соглашения реализуются в отдельных тестовых районах, так называемых «пилотных зонах».

    После предыдущего раунда переговоров израильские военные покинули окраины населенного пункта Завтар-эль-Гарбия, после чего в этот район вошли подразделения ливанской армии.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам ранее заявил, что Бейрут добивается последовательного вывода израильских сил со всей территории страны.

    Тем временем представитель Госдепартамента США сообщил, что в ходе нынешнего раунда стороны намерены обсудить расширение механизма пилотных зон, нерешенные пограничные вопросы, а также возможность заключения всеобъемлющего соглашения в сфере мира и безопасности.

    Несмотря на переговорный процесс, на юге Ливана сохраняется напряженность. По сообщениям ливанской стороны, израильские военные продолжают проводить операции по сносу зданий и подрыву объектов в ряде населенных пунктов.

    Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны.

    Израиль сохранит военное присутствие в зоне безопасности в Ливане.

    Глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана.

    Италия Переговоры Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор