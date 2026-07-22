Премьер Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны

Ливанские власти заявили о начале вывода израильских войск с юга страны в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду посетил населенный пункт Заутар аль-Гарбия на юге страны, куда накануне вошли подразделения ливанской армии после отвода израильских военных.

Во время визита глава правительства установил государственный флаг Ливана, назвав этот шаг символом начала израильского вывода.

— То, чему мы сегодня являемся свидетелями, является лишь началом. Мы продолжим прилагать все политические и дипломатические усилия для обеспечения полного вывода израильских войск со всей территории Ливана, — заявил Салам.

مع بدء الانسحاب الاسرائيلي كلمتي من زوطر الغربية صباح اليوم:



أودّ أن أوجّه كلمة إلى اللبنانيين جميعًا، ولا سيّما إلى أهلنا في الجنوب، من بلدة زوطر الغربية. إن هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة، لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا.



لقد أكدنا منذ البداية… pic.twitter.com/c6OgiDHZ8R — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) July 22, 2026

Ливанский премьер также заверил жителей южных районов, что правительство принимает необходимые меры для их безопасного возвращения домой, а государственные органы занимаются расчисткой дорог, восстановлением базовой инфраструктуры и разминированием освобожденных территорий.

В конце июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали рамочное соглашение, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск из ряда населенных пунктов на юге Ливана и развертывание подразделений ливанской армии в районах, где ранее присутствовало движение «Хезболла».

Реализация соглашения началась с пилотной зоны, включающей несколько населенных пунктов. Заутар аль-Гарбия стал одним из первых городов, куда вошли подразделения ливанской армии после частичного отвода израильских сил. По данным ливанских властей, военные приступили к разминированию местности и обеспечению безопасности перед возвращением жителей.

При этом процесс реализации соглашения остается поэтапным. Согласно сообщениям ливанских СМИ, израильские подразделения продолжают находиться в отдельных районах юга страны, а ливанская армия призвала жителей не возвращаться в некоторые населенные пункты до завершения мероприятий по обеспечению безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Ливан прибыл очередной состав казахстанского миротворческого контингента в количестве 11 военнослужащих. На минувшей неделе они подняли флаг Казахстана на базе ВСООНЛ (UNIFIL) в Ливане.