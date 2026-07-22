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    Премьер Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны

    Ливанские власти заявили о начале вывода израильских войск с юга страны в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер Ливана заявил о начале вывода израильских войск с территории страны
    Фото: x.com/nawafsalam

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду посетил населенный пункт Заутар аль-Гарбия на юге страны, куда накануне вошли подразделения ливанской армии после отвода израильских военных.

    Во время визита глава правительства установил государственный флаг Ливана, назвав этот шаг символом начала израильского вывода.

    — То, чему мы сегодня являемся свидетелями, является лишь началом. Мы продолжим прилагать все политические и дипломатические усилия для обеспечения полного вывода израильских войск со всей территории Ливана, — заявил Салам.

    Ливанский премьер также заверил жителей южных районов, что правительство принимает необходимые меры для их безопасного возвращения домой, а государственные органы занимаются расчисткой дорог, восстановлением базовой инфраструктуры и разминированием освобожденных территорий.

    В конце июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали рамочное соглашение, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск из ряда населенных пунктов на юге Ливана и развертывание подразделений ливанской армии в районах, где ранее присутствовало движение «Хезболла».

    Реализация соглашения началась с пилотной зоны, включающей несколько населенных пунктов. Заутар аль-Гарбия стал одним из первых городов, куда вошли подразделения ливанской армии после частичного отвода израильских сил. По данным ливанских властей, военные приступили к разминированию местности и обеспечению безопасности перед возвращением жителей.

    При этом процесс реализации соглашения остается поэтапным. Согласно сообщениям ливанских СМИ, израильские подразделения продолжают находиться в отдельных районах юга страны, а ливанская армия призвала жителей не возвращаться в некоторые населенные пункты до завершения мероприятий по обеспечению безопасности.

    Ранее мы сообщали, что в Ливан прибыл очередной состав казахстанского миротворческого контингента в количестве 11 военнослужащих. На минувшей неделе они подняли флаг Казахстана на базе ВСООНЛ (UNIFIL) в Ливане.

    В мире Вооруженные силы Мировые новости Международные отношения Израиль Ливан Конфликт
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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