Казахстан направил новый состав миротворцев в миссию ООН в Ливане

В Ливан прибыл очередной состав казахстанского миротворческого контингента в количестве 11 военнослужащих. Они приступят к выполнению задач в рамках Миссии ООН по поддержанию мира (UNIFIL) на юге Ливана в составе индийского воинского контингента, передает Kazinform.

Казахстанские миротворцы приступили к выполнению задач в зоне ответственности миссии, включая контроль за соблюдением режима прекращения огня, мониторинг обстановки, патрулирование, охрану объектов ООН, взаимодействие с местными властями и населением, а также участие в гуманитарных мероприятиях. Их деятельность направлена на поддержание стабильности в регионе в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН.

— Все военнослужащие в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН прошли многоуровневую подготовку по международным стандартам. Она включала изучение международного гуманитарного права, правил применения силы, особенностей взаимодействия с гражданским населением, языковую подготовку, а также практические тренировки по действиям в условиях современных миротворческих операций, — сообщили в Министерство обороны РК.

В ведомстве отметили, что для военнослужащих участие в миротворческой миссии в Ливане не является новым опытом. В зону ответственности направлен уже 11-й состав национального контингента. Ранее казахстанские миротворцы также выполняли задачи в составе индийского контингента UNIFIL. За время службы они получили высокую оценку командования миссии и международных партнеров, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки, дисциплины и готовности выполнять задачи в многонациональной среде.