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    Тегеран, Вашингтон и Бейрут создадут совместный комитет для соблюдения перемирия в Ливане

    Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф рассказал об этом в интервью иранской гостелерадиокомпании, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для соблюдения перемирия
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Тегеран, Вашингтон и Бейрут намерены создать трехстороннюю рабочую группу для соблюдения режима прекращения огня на территории Ливана. Об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

    — Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете, — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.

    Америка ТАСС Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке США Ливан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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