Тегеран, Вашингтон и Бейрут создадут совместный комитет для соблюдения перемирия в Ливане

Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф рассказал об этом в интервью иранской гостелерадиокомпании, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Тегеран, Вашингтон и Бейрут намерены создать трехстороннюю рабочую группу для соблюдения режима прекращения огня на территории Ливана. Об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

— Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете, — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.