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    Ливан и Израиль возобновили переговоры в Риме при посредничестве США

    Встреча посвящена реализации достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на юге Ливана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Ливан и Израиль возобновили переговоры в Риме при посредничестве США
    Фото: x.com/MTVEnglishNews

    Ливан и Израиль во вторник начали в Риме шестой раунд непрямых переговоров при посредничестве США, посвященных реализации рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне в конце июня. Об этом сообщают Reuters и ливанские СМИ.

    В центре обсуждения находится поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана, развертывание подразделений ливанской армии и меры по недопущению возвращения вооруженных формирований «Хезболлы» в приграничные районы.

    Переговоры пройдут 14-15 июля на территории посольства США в итальянской столице.

    Ливанская сторона намерена добиваться последовательного вывода израильских войск «зона за зоной» в рамках пилотного проекта, предусматривающего одновременное разоружение «Хезболлы», размещение подразделений ливанской армии и передачу освобожденных территорий под контроль государства.

    Президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду, что переговоры позволят добиться «конкретных и практических шагов» по реализации соглашения, включая начало вывода израильских сил с территории страны.

    Израильскую делегацию на переговорах возглавляет посол в США Йехиэль Лейтер. Ранее американская военная делегация провела в Бейруте консультации с командованием ливанской армии по вопросам реализации договоренностей.

    Рамочное соглашение, достигнутое 26 июня при посредничестве США, предусматривает прекращение боевых действий, разоружение вооруженных группировок, включая «Хезболлу», развертывание ливанской армии на юге страны и поэтапный вывод израильских войск.

    Однако движение «Хезболла» отвергло соглашение и отказалось от разоружения, а Израиль заявил, что сохранит свое военное присутствие в приграничной зоне до тех пор, пока группировка остается вооруженной.

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    Израиль может завершить передачу двух районов армии Ливана в течение трех недель.

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    Четыре человека погибли при ударе Израиля на юге Ливана.

    Италия Переговоры Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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