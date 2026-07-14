Ливан и Израиль возобновили переговоры в Риме при посредничестве США
Встреча посвящена реализации достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на юге Ливана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Ливан и Израиль во вторник начали в Риме шестой раунд непрямых переговоров при посредничестве США, посвященных реализации рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне в конце июня. Об этом сообщают Reuters и ливанские СМИ.
The first round of the Rome 1 negotiations has just begun under U.S. sponsorship at the U.S. Embassy in Rome. pic.twitter.com/WhvzBqwlII— Beirut Wire (@beirutwire) July 14, 2026
В центре обсуждения находится поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана, развертывание подразделений ливанской армии и меры по недопущению возвращения вооруженных формирований «Хезболлы» в приграничные районы.
Переговоры пройдут 14-15 июля на территории посольства США в итальянской столице.
🔴 Lebanese and Israeli delegations arrive in Rome for 6th round of US-brokered talks https://t.co/CbQkTRem6w— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 14, 2026
Ливанская сторона намерена добиваться последовательного вывода израильских войск «зона за зоной» в рамках пилотного проекта, предусматривающего одновременное разоружение «Хезболлы», размещение подразделений ливанской армии и передачу освобожденных территорий под контроль государства.
Президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду, что переговоры позволят добиться «конкретных и практических шагов» по реализации соглашения, включая начало вывода израильских сил с территории страны.
Израильскую делегацию на переговорах возглавляет посол в США Йехиэль Лейтер. Ранее американская военная делегация провела в Бейруте консультации с командованием ливанской армии по вопросам реализации договоренностей.
Рамочное соглашение, достигнутое 26 июня при посредничестве США, предусматривает прекращение боевых действий, разоружение вооруженных группировок, включая «Хезболлу», развертывание ливанской армии на юге страны и поэтапный вывод израильских войск.
Однако движение «Хезболла» отвергло соглашение и отказалось от разоружения, а Израиль заявил, что сохранит свое военное присутствие в приграничной зоне до тех пор, пока группировка остается вооруженной.
Читайте также: Тегеран, Вашингтон и Бейрут создадут совместный комитет для соблюдения перемирия в Ливане.
Израиль может завершить передачу двух районов армии Ливана в течение трех недель.
Израиль и Ливан договорились о перемирии при посредничестве США
Четыре человека погибли при ударе Израиля на юге Ливана.