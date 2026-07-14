Ливан и Израиль возобновили переговоры в Риме при посредничестве США

Встреча посвящена реализации достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на юге Ливана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Ливан и Израиль во вторник начали в Риме шестой раунд непрямых переговоров при посредничестве США, посвященных реализации рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне в конце июня. Об этом сообщают Reuters и ливанские СМИ.

The first round of the Rome 1 negotiations has just begun under U.S. sponsorship at the U.S. Embassy in Rome. pic.twitter.com/WhvzBqwlII — Beirut Wire (@beirutwire) July 14, 2026

В центре обсуждения находится поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана, развертывание подразделений ливанской армии и меры по недопущению возвращения вооруженных формирований «Хезболлы» в приграничные районы.

Переговоры пройдут 14-15 июля на территории посольства США в итальянской столице.

🔴 Lebanese and Israeli delegations arrive in Rome for 6th round of US-brokered talks https://t.co/CbQkTRem6w — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 14, 2026

Ливанская сторона намерена добиваться последовательного вывода израильских войск «зона за зоной» в рамках пилотного проекта, предусматривающего одновременное разоружение «Хезболлы», размещение подразделений ливанской армии и передачу освобожденных территорий под контроль государства.

Президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду, что переговоры позволят добиться «конкретных и практических шагов» по реализации соглашения, включая начало вывода израильских сил с территории страны.

Израильскую делегацию на переговорах возглавляет посол в США Йехиэль Лейтер. Ранее американская военная делегация провела в Бейруте консультации с командованием ливанской армии по вопросам реализации договоренностей.

Рамочное соглашение, достигнутое 26 июня при посредничестве США, предусматривает прекращение боевых действий, разоружение вооруженных группировок, включая «Хезболлу», развертывание ливанской армии на юге страны и поэтапный вывод израильских войск.

Однако движение «Хезболла» отвергло соглашение и отказалось от разоружения, а Израиль заявил, что сохранит свое военное присутствие в приграничной зоне до тех пор, пока группировка остается вооруженной.

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Израиль может завершить передачу двух районов армии Ливана в течение трех недель.

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