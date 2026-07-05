Израиль может завершить передачу двух районов армии Ливана в течение трех недель

Передача Армией обороны Израиля контроля над двумя пилотными районами на юге Ливана ливанской армии в рамках рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне при посредничестве США, может занять до трех недель, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным израильского государственного телеканала KAN, председатель Комитета по контролю за соблюдением режима прекращения огня, американский генерал Джозеф Клирфилд, посетил Израиль.

Отмечается, что на следующей неделе Клирфилд и его команда вновь прибудут в регион для подготовки плана вывода войск. По информации KAN, передача контроля над двумя определенными пилотными районами ливанской армии после вывода израильских войск может занять до трех недель.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля подготовила предложения относительно районов, из которых планируется вывод войск. Ожидается, что начальник Генерального штаба Эяль Замир представит их кабинету министров.

По данным телеканала, в секретном приложении к соглашению по безопасности между Израилем и Ливаном предусмотрено создание совместного механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что этот механизм будет обеспечивать координацию между армиями двух стран, в том числе в вопросах, связанных с шагами по ликвидации инфраструктуры «Хезболлы».

Кроме того, как утверждается, США будут утверждать состав участников механизма, чтобы исключить возможность получения «Хезболлой» доступа к передаваемой через него конфиденциальной информации. По данным телеканала, аналогичный механизм, созданный в 2024 году, оказался неэффективным из-за утечки информации к движению.

Ранее сообщалось о том, что израильские власти приняли решение отложить вывод войск из двух пилотных районов на юге Ливана, сославшись на необходимость дождаться достижения договоренности с Бейрутом о создании совместного механизма контроля.

При посредничестве США власти Бейрута и Тель-Авива 26 июня подписали рамочное соглашение, предусматривающее «поэтапный» вывод израильских войск со всей оккупированной территории Ливана, начиная с двух пилотных районов, названия которых в документе не раскрываются.

Соглашение, не содержащее конкретного графика вывода войск, увязывает этот процесс с принятием ливанской армией полной ответственности за обеспечение безопасности в районах, оставляемых Израилем, а также с разоружением вооруженных группировок, прежде всего «Хезболлы».