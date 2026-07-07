Четыре человека погибли при ударе Израиля на юге Ливана

Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильские удары по югу Ливана продолжаются, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Четыре человека, в том числе директор школы, погибли в понедельник в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе города Набатия на юге Ливана.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана. По данным ведомства, среди погибших — директор школы Эсперанса Гандур, ее мать, домашняя работница и иностранный рабочий.

Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, в момент удара Гандур возвращалась из своего дома в Набатии, поврежденного во время боевых действий, где проверяла ход восстановительных работ.

WATCH: Lebanese state media said an Israeli strike on a car in the country’s south on Monday killed four people, including three women, despite a ceasefire between Israel and Hezbollah https://t.co/KuZiqQpc5k pic.twitter.com/Felx6hTX4o — Arab News (@arabnews) July 6, 2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), комментируя произошедшее, заявила, что нанесла удар по автомобилю с четырьмя людьми, которые, по ее утверждению, приближались к так называемой зоне безопасности на юге Ливана и представляли угрозу для израильских военнослужащих.

🎯STRUCK: Suspects in a vehicle approaching the Security Zone in the area of Al-Aqida were identified, posing a threat to IDF soldiers.



Following identification, the IAF conducted a precise strike in order to remove the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) July 6, 2026

По словам сотрудников больницы «Наджде» в Набатии, взрыв произошел в районе, который местные жители считали относительно безопасным после вступления в силу режима прекращения огня. Вместе с тем они отметили, что удары израильских беспилотников продолжаются, хотя происходят значительно реже, чем до перемирия.

Израиль сохраняет военное присутствие в созданной им вдоль границы «зоне безопасности» глубиной около 10 километров, объясняя это необходимостью защиты северных районов страны от атак движения «Хезболла». Ливанские власти считают дальнейшее присутствие израильских войск на своей территории нарушением государственного суверенитета.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в конце июня после переговоров при посредничестве США и Катара с участием Ирана.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, стороны продолжают регулярно обвинять друг друга в нарушении условий перемирия.

Ранее сообщалось, что Израиль может завершить передачу двух районов армии Ливана в течение трех недель. Израиль изменил планы по выводу войск из Ливана

Тегеран, Вашингтон и Бейрут создадут совместный комитет для соблюдения перемирия в Ливане.