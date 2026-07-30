Израиль сохранит военное присутствие в зоне безопасности в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зоне безопасности в Ливане до решения своих задач и готова занять дополнительные районы в случае необходимости, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в ходе посещения израильских военнослужащих, дислоцированных на юге Ливана.
— В Ливане мы создали зону безопасности и очищаем ее от террористической инфраструктуры. ЦАХАЛ отвечает за безопасность Государства Израиль, и мы не выйдем из зоны безопасности до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность, — сказал Замир, чьи высказывания распространила армейская пресс-служба.
Кроме того, по его словам, Израиль «при необходимости углубит операции и достигнет дополнительных районов» в Ливане.
По словам Замира, ЦАХАЛ «действует в Ливане, в Сирии, в Газе, на Западном берегу реки Иордан и других районах».
— Наши операции на нескольких фронтах еще не завершены. Мы готовы к любым изменениям ситуации и к широкому спектру сценариев развития событий, — резюмировал Замир, обращаясь к военнослужащим.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана.