Израиль сохранит военное присутствие в зоне безопасности в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в зоне безопасности в Ливане до решения своих задач и готова занять дополнительные районы в случае необходимости, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в ходе посещения израильских военнослужащих, дислоцированных на юге Ливана.

— В Ливане мы создали зону безопасности и очищаем ее от террористической инфраструктуры. ЦАХАЛ отвечает за безопасность Государства Израиль, и мы не выйдем из зоны безопасности до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность, — сказал Замир, чьи высказывания распространила армейская пресс-служба.

Кроме того, по его словам, Израиль «при необходимости углубит операции и достигнет дополнительных районов» в Ливане.

По словам Замира, ЦАХАЛ «действует в Ливане, в Сирии, в Газе, на Западном берегу реки Иордан и других районах».

— Наши операции на нескольких фронтах еще не завершены. Мы готовы к любым изменениям ситуации и к широкому спектру сценариев развития событий, — резюмировал Замир, обращаясь к военнослужащим.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана.