Глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить оккупацию юга Ливана

Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Израиль должен прекратить оккупацию обширных территорий южного Ливана и остановить снос домов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Фолькер Тюрк заявил, что некоторые действия Израиля в Ливане могут быть приравнены к военным преступлениям, повторив критику со стороны других правозащитных групп по поводу широкомасштабных разрушений городов, деревень и гибели десятков медицинских работников и журналистов.

— Подобные разрушения вызывают серьезные вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, — сообщил Фолькер Тюрк, назвав произошедшее «массовым уничтожением» гражданских домов.

Это заявление прозвучало за несколько дней до очередного раунда прямых переговоров между ливанскими и израильскими официальными лицами в Риме по вопросу реализации рамочного соглашения, достигнутого 26 июня. «Хезболла» отвергла прямые переговоры и заявляет, что не будет разоружаться.

Фолькер Тюрк дал интервью по завершении своего визита в Ливан. Он встретился с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и ливанцами, вынужденными покинуть свои дома из-за войны между Израилем и группировкой «Хезболла».

Израиль заявил, что его удары направлены против личного состава и инфраструктуры «Хезболлы». Он обвиняет группировку в том, что она прячется среди гражданского населения, и утверждает, что его войска в оккупированных частях южного Ливана обнаружили склады оружия и сеть туннелей, принадлежащих группировке.

Конфликт начался 2 марта, когда «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю после февральских атак США и Израиля, спровоцировавших войну в Иране. Израиль начал воздушную кампанию и наземное вторжение в Ливан, в результате чего погибло более 4000 человек, а 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Израильские военные до сих пор оккупируют десятки городов и деревень на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты бойкотировали выступление Франции в Совбезе ООН из-за разногласий по поводу продления мандата верховного комиссара международной организации по правам человека.