Американские дипломаты бойкотировали выступление Франции в Совбезе ООН

Американские дипломаты покинули зал заседания ООН во время выступления представителей Франции из-за разногласий по поводу продления мандата верховного комиссара международной организации по правам человека, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на France24.

Этот шаг последовал за напряженными переговорами между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые прошли в минувшие выходные. Франция раскритиковала Вашингтон за то, что он проголосовал против продления полномочий Фолькера Тюрка на посту верховного комиссара ООН по правам человека еще на четыре года.

В ответ посол США в ООН Майк Уолтц обвинил Францию в поддержке главы ООН по правам человека, который, по его словам, «критикует демократические страны, такие как США и Израиль, и при этом дружит с худшими в мире угнетателями».

Представитель США в ООН Дэн Негреа заявил, что американская делегация покинула зал во время выступления Франции и будет продолжать это делать до тех пор, пока Франция «не откажется от своей снисходительной и неуважительной риторики».

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за продление полномочий Тюрка (144 — «за», 10 — «против», 13 — «воздержались»), который открыто критикует Израиль за его политику в секторе Газа, а также призывает провести расследование смертей в иммиграционных центрах США.

Ранее Генассамблея ООН провозгласила 2028-й годом международного права.