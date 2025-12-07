Кто занял ключевые посты в Правительстве и регионах: кадровые назначения этой недели

Указом Главы государства Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: Правительство РК

Аида Балаева в 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая, а в 2007 году получила образование в Казахском национальном аграрном университете. Является кандидатом социологических наук.

Трудовую деятельность начала в системе информационной политики. В 1999–2002 годах работала ведущим и главным специалистом, затем начальником отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

В 2002–2004 годах занимала должность начальника отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

С января по сентябрь 2004 года возглавляла отдел анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.

В 2004–2005 годах была назначена заместителем начальника управления информации по городу Алматы, а в 2005–2006 годах — заместителем директора департамента внутренней политики города Алматы.

С 2006 по 2008 год руководила департаментом внутренней политики города Алматы. В 2008–2010 годах занимала должность начальника управления внутренней политики города Астаны.

В 2010–2014 годах работала заместителем акима города Астаны, курируя вопросы внутренней политики.

С 2014 по 2019 год возглавляла отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. В 2019–2020 годах занимала должность помощника Президента — заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

В 2020–2022 годах являлась министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 2022–2023 годах работала заместителем руководителя Администрации Президента.

Со 2 сентября 2023 года — министр культуры и информации Республики Казахстан.

Аида Балаева награждена орденом «Құрмет» (2010).

Приказом генерального прокурора РК в порядке ротации главным прокурором Павлодара был назначен Ерлан Салханов.

Фото: прокуратура Павлодарской области

Стаж работы Ерлана Салханова в правоохранительных органах составляет более 21 года. Ранее он занимал различные должности в органах прокуратуры Павлодарской области, города Астаны и Генеральной прокуратуры РК. До назначения возглавлял специализированную природоохранную прокуратуру Павлодарской области.

Вместе с тем, в Павлодарской области представлены и новые районные прокуроры.

Существенное обновление произошло и в структуре управления государственными активами: Алишер Абдыкадыров назначен главным исполнительным директором (CEO) государственного фонда Alatau City Authority.

Фото: акимат Алматы

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2010 по 2014 годы — главный эксперт, руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям, заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 год — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. В последующие годы работал руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области (2015-2016), руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (2016–2019 гг.).

В 2019 году стал председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

С 2022 года по 2025 года был заместителем акима города Алматы.

Кроме того, в шести спортивных школах сменили директоров в Кызылординской области.

Напомним, на предыдущей неделе кадровые назначения затронули сразу две ключевые сферы развития страны — образование и инвестиции.