РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алишер Абдыкадыров возглавил госфонд Alatau City Authority

    Алишер Абдыкадыров назначен главным исполнительным директором (CEO) государственного фонда Alatau City Authority, передает агентство Kazinform.

    Алишер Абдыкадыров возглавил госфонд Alatau City Authority
    Фото: акимат Алматы

    Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

    Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК.

    С 2010 по 2014 годы — главный эксперт, руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям, заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

    С 2014 по 2015 год — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. В последующие годы работал руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области (2015-2016), руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (2016–2019 гг.).

    В 2019 году стал председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“. С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.

    С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

    С 2022 года по 2025 года был заместителем акима Алматы. 

    Напомним, что в сентябре этого года Президент Казахстана подписал Указ, согласно которому Алатау получил статус города опережающего развития. В рамках этого решения было создано новое юридическое лицо — государственный фонд Alatau City Authority. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Алатау
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают