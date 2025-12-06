Алишер Абдыкадыров возглавил госфонд Alatau City Authority

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2010 по 2014 годы — главный эксперт, руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям, заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 год — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. В последующие годы работал руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области (2015-2016), руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (2016–2019 гг.).

В 2019 году стал председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“. С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

С 2022 года по 2025 года был заместителем акима Алматы.

Напомним, что в сентябре этого года Президент Казахстана подписал Указ, согласно которому Алатау получил статус города опережающего развития. В рамках этого решения было создано новое юридическое лицо — государственный фонд Alatau City Authority.