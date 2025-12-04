Шесть спортивных школ заменили директоров в Кызылординской области

В закон о физической культуре и спорте в этом году были внесены изменения и дополнения. В соответствии с этими поправками, введен порядок ротации для тех, кто много лет руководит спортивными учреждениями, обновлена система управления.

— В результате этого начали улучшаться общие показатели спортивных учреждений. Мы подводим итоги года, основываясь на показателях школ и их достижениях в олимпийских видах спорта. Работу директоров школ с самыми низкими показателям мы будем рассматривать в рамках закона. В рамках нового закона для директоров школ, занимающих свои должности более четырех лет, будем проводить ротацию в зависимости от их достижений в работе, — сказал руководитель управления Бахтияр Артаев.

До настоящего времени в порядке ротации заменены шесть директоров. Ротация касается лиц, более четырех лет занимавших руководящие должности.

Б. Артаев отметил, что в регионе были люди, которые сидели на руководящих должностях более 20 лет.

— Считаю, что срок не должен превышать 4 года. Если работает дольше, он может перестать уделять внимание результату. Это изменение нужно для оживления этой сферы. Если руководитель проводит системную работу, его мы оставим на месте. Проблема связана с теми, у которых работа ослабевает, кто не показывает результатов. На их места будем назначать способных людей с нижестоящих должностей, — сказал Б. Артаев.

Напомним, Совместный приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 31 марта 2025 года № 57 и Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2025 года № 96 «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» вступила в силу 15 апреля 2025 года.