Нового прокурора представили в Павлодаре

Приказом генерального прокурора РК, в порядке ротации главным прокурором Павлодара стал Салханов Ерлан Маратович. Стаж работы в правоохранительных органах более 21 лет. Ранее занимал различные должности в органах прокуратуры Павлодарской области, города Астаны и Генеральной прокуратуры РК. До назначения возглавлял специализированную природоохранную прокуратуру Павлодарской области.

Специализированным природоохранным прокурором Павлодарской области назначен Абишев Алмас Советович. В правоохранительных органах трудится более 13 лет. Ранее занимал должности начальника отдела прокуратуры города Павлодар, заместителя прокурора города Экибастуз, руководителя Аппарата прокуратуры Павлодарской области.

Прокурором Павлодарского района назначен Нурбаев Асан Нурбаевич. До назначения возглавлял прокуратуру города Павлодар. Стаж работы в правоохранительных органах более 20 лет. Ранее занимал различные должности в органах прокуратуры Павлодарской, Мангистауской областей и Генеральной прокуратуры РК, в том числе начальника управления, руководителя Аппарата прокуратуры Мангистауской области.

Прокурором района Тереңкөл назначен Ахметов Ермек Каиргельдинович. На службе более 18 лет. Ранее занимал различные должности в органах прокуратуры Павлодарской области и Генеральной прокуратуры РК. До назначения возглавлял прокуратуру Павлодарского района.

Фото: прокуратура Павлодарской области

Прокурором Актогайского района назначен Рахматулла Ренат Ибрахимулы.

