РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше миллиарда тенге долгов по алиментам выплатили алматинцы своим детям

    Продолжается системная работа по обеспечению прав и законных интересов детей, в том числе по взысканию алиментных платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Алматы.

    уголовное дело
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Одним из основных направлений является надзор за исполнением обязательств недобросовестными плательщиками алиментов, включая случаи сокрытия доходов. 

    Прокуратурой выявлен должник, который, имея задолженность по алиментам в размере 1 741 757 тенге, получил выигрыш в казино свыше 4 миллионов тенге, однако на протяжении более трёх месяцев умышленно уклонялся от исполнения обязательств.

    Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 139 УК РК, и приговорён к одному году ограничения свободы.

    Всего по инициативе прокуратуры города за 10 месяцев текущего года 14 должников привлечены к уголовной ответственности за уклонение от выплаты алиментов.

    Одновременно по статье 669 КоАП РК за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности привлечено 253 должника.

    В результате принятых мер погашена задолженность по алиментам на сумму свыше 1 млрд тенге в пользу 16 тыс детей.

    Прокуратура города Алматы напоминает, что обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена на родителей и призывает всех своевременно исполнять свои обязательства перед детьми. Уклонение от уплаты алиментов влечёт административную (ст. 669 КоАП РК) и уголовную ответственность (ст. 139 УК РК).

    Ранее мы писали, что свыше 1,5 млрд тенге алиментов задолжали алматинцы своим детям.

    Теги:
    Прокуратура Долги по алиментам Алматы Алименты Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают