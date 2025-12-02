Свыше миллиарда тенге долгов по алиментам выплатили алматинцы своим детям
Продолжается системная работа по обеспечению прав и законных интересов детей, в том числе по взысканию алиментных платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Алматы.
Одним из основных направлений является надзор за исполнением обязательств недобросовестными плательщиками алиментов, включая случаи сокрытия доходов.
Прокуратурой выявлен должник, который, имея задолженность по алиментам в размере 1 741 757 тенге, получил выигрыш в казино свыше 4 миллионов тенге, однако на протяжении более трёх месяцев умышленно уклонялся от исполнения обязательств.
Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 139 УК РК, и приговорён к одному году ограничения свободы.
Всего по инициативе прокуратуры города за 10 месяцев текущего года 14 должников привлечены к уголовной ответственности за уклонение от выплаты алиментов.
Одновременно по статье 669 КоАП РК за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности привлечено 253 должника.
В результате принятых мер погашена задолженность по алиментам на сумму свыше 1 млрд тенге в пользу 16 тыс детей.
Прокуратура города Алматы напоминает, что обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена на родителей и призывает всех своевременно исполнять свои обязательства перед детьми. Уклонение от уплаты алиментов влечёт административную (ст. 669 КоАП РК) и уголовную ответственность (ст. 139 УК РК).
Ранее мы писали, что свыше 1,5 млрд тенге алиментов задолжали алматинцы своим детям.