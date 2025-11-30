Образование и инвестиции: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Так, постановлением Правительства РК Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения страны.

Шынар Акпарова родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

2001–2010 гг. — учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе основной школы № 135 станции Атасу Карагандинской области.

2010–2011 гг. — методист, профессиональный лицей № 26 г. Караганды.

2011–2012 гг. — старший методист, КГКП «Региональный учебно-методический центр Сарыарқа дарыны» управления образования Карагандинской области, г. Караганда.

2012–2013 гг. — ведущий специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2013–2018 гг. — главный специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2018–2020 гг. — руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2020–2023 гг. — заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2023–2025 гг. — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, г. Караганда.

С июня 2025 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

Еще одно назначение недели касается инвестиционной сферы. Центр обслуживания инвесторов Карагандинской области получил нового руководителя — им стал Шахназар Аубакиров.

Как отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, перед Центром стоят задачи по усилению взаимодействия с инвесторами и внедрению новых, более эффективных подходов. Руководитель региона выразил уверенность, что опыт Аубакирова позволит вывести работу структуры на более высокий уровень.

Новый глава Центра имеет опыт работы и в коммерческом секторе, и в госорганах. До назначения он отвечал за сервисную поддержку в АО «Kazakh Invest», а ранее работал в Управлении делами Президента.

Напомним, на прошлой неделе кадровые изменения затронули сферы здравоохранения, судебной системы, а также агропромышленного комплекса.