Новый вице-министр, судья и руководители ведомств: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Постановлением Правительства Республики Казахстан на минувшей неделе Алия Рустемова была назначена на должность вице-министра здравоохранения страны.

Окончила Алматинский государственный медицинский университет и Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова.

Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице. В 1993–1994 гг. работала врачом-терапевтом поликлиники № 7, городской клинической больницы № 5 города Алматы, 1994–2000 гг. — клиническим ординатором, аспирантом в медицинских научных организациях города Алматы.

В 2000–2001 гг. — заместитель главного врача в медицинских учреждениях города Талгара, 2001–2005 гг. — главный специалист управления здравоохранения Алматинской области.

В 2005–2009 гг. занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области, затем была директором департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области, а после — заместителем начальника управления здравоохранения города Алматы.

2011–2012 гг. — директор департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы, в 2012–2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.

2015–2018 гг. — руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.

В 2018 году — заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане. 2018–2022 гг. — заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

До назначения с сентября 2023 года занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны.

Также Указом Президента Республики Казахстан Азат Нурболулы был назначен судьей специализированного межрайонного административного суда области Жетысу.

А. Нурболулы в 2013 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также является выпускником Бристольского университета (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности секретаря судебного заседания специализированного межрайонного суда по уголовным делам. Работал на различных должностях в Алматинском городском суде, включая руководителя отдела документооборота. Общий стаж работы — более 11 лет.

В Шымкенте тем временем был назначен новый руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана. Им стал Кайрат Абдуалиев, ранее руководивший управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

К. Абдуалиев окончил Ташкентский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия», в 2002 году — Гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «Юриспруденция». Общий трудовой стаж составляет 39 лет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году агрономом хозяйства «Достык» Тюлькубасского района ЮКО. В разные годы занимал следующие должности: главный специалист и председатель Тюлькубасского районного филиала областного Комитета по управлению земельными ресурсами (2001–2004); начальник Тюлькубасского районного территориального управления Южно-Казахстанской области Министерства сельского хозяйства РК (2004–2006); руководитель Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции АПК Министерства сельского хозяйства РК (2007–2010); аким Тюлькубасского района ЮКО (2010–2016); аким Сарыагашского района ЮКО (2016–2019); советник акима Туркестанской области (2019); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области (2019–2025).

Новый руководитель был назначен и в департамент Бюро нацстатистики АСПиР РК по Актюбинской области. Им стал Айбек Галымжанов.

А. Галымжанов окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Экономика и менеджмент на предприятиях транспорта».

В системе статистики свой путь начал в 2002 году начальником Жангельдинского районного отдела статистики Информационно-статистического центра Костанайской области.

В 2005–2012 годы занимал должность директора Вычислительного центра по статистике Костанайской области. В 2012–2015 годы занимал различные должности в аппарате акима Камыстинского района (село Камысты) и акимата города Костанай. В 2015–2019 годы работал руководителем отдела, руководителем ГУ «Костанайский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК». С ноября 2019 года до нового назначения занимал должность руководителя департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области.