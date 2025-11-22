Алия Рустемова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана
Постановлением Правительства Республики Казахстан Рустемова Алия назначена на должность вице-министра здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова.
Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.
В 1993–1994 гг. — врач-терапевт поликлиники № 7, городской клинической больницы № 5 города Алматы.
1994–2000 гг. — клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.
В 2000–2001 гг. работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.
2001–2005 гг. — главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.
В 2005–2009 гг. занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.
2009–2010 гг. — директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.
2010–2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения города Алматы.
2011–2012 гг. — директор департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.
В 2012–2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.
2015–2018 гг. — руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.
В 2018 году — заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.
2018–2022 гг. — заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.
С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны.