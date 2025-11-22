Алия Рустемова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана

Родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова.

Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.

В 1993–1994 гг. — врач-терапевт поликлиники № 7, городской клинической больницы № 5 города Алматы.

1994–2000 гг. — клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.

В 2000–2001 гг. работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.

2001–2005 гг. — главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.

В 2005–2009 гг. занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.

2009–2010 гг. — директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.

2010–2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения города Алматы.

2011–2012 гг. — директор департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.

В 2012–2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.

2015–2018 гг. — руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.

В 2018 году — заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.

2018–2022 гг. — заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны.