    14:17, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алия Рустемова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Рустемова Алия назначена на должность вице-министра здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Фото: Правительство РК

    Родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И. Жунсугурова.

    Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.

    В 1993–1994 гг. — врач-терапевт поликлиники № 7, городской клинической больницы № 5 города Алматы.

    1994–2000 гг. — клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.

    В 2000–2001 гг. работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.

    2001–2005 гг. — главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.

    В 2005–2009 гг. занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.

    2009–2010 гг. — директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.

    2010–2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения города Алматы.

    2011–2012 гг. — директор департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.

    В 2012–2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.

    2015–2018 гг. — руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.

    В 2018 году — заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.

    2018–2022 гг. — заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

    С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны.

