    16:22, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый руководитель назначен в департамент Бюро нацстатистики по Актюбинской области

    Айбек Галымжанов в порядке ротации назначен руководителем департамента Бюро национальной статистики АСПиР РК по Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро.

    руководитель департамента Бюро национальной статистики АСПиР РК по Актюбинской области
    Фото: Бюро национальной статистики АСПиР РК

    Прежний руководитель Жолдаскали Беисов покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста. Нового руководителя коллективу представила заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Асель Шауенова.

    Айбек Галымжанов окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Экономика и менеджмент на предприятиях транспорта».

    В системе статистики свой путь начал в 2002 году начальником Жангельдинского районного отдела статистики Информационно-статистического центра Костанайской области. В 2005–2012 годы занимал должность директора Вычислительного центра по статистике Костанайской области.

    В 2012–2015 годы занимал различные должности в аппарате акима Камыстинского района (село Камысты) и акимата города Костанай.

    В 2015–2019 годы работал руководителем отдела, руководителем ГУ «Костанайский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК».

    С ноября 2019 года до нового назначения он занимал должность руководителя департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области.

    Награжден орденом «Құрмет», а также нагрудными знаками «Первая национальная сельскохозяйственная перепись» и «Статистика үздігі».

    Напомним, что на минувшей неделе кадровые назначения коснулись нескольких министерств.

