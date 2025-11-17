Новый руководитель назначен в департамент Бюро нацстатистики по Актюбинской области

Прежний руководитель Жолдаскали Беисов покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста. Нового руководителя коллективу представила заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Асель Шауенова.

Айбек Галымжанов окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Экономика и менеджмент на предприятиях транспорта».

В системе статистики свой путь начал в 2002 году начальником Жангельдинского районного отдела статистики Информационно-статистического центра Костанайской области. В 2005–2012 годы занимал должность директора Вычислительного центра по статистике Костанайской области.

В 2012–2015 годы занимал различные должности в аппарате акима Камыстинского района (село Камысты) и акимата города Костанай.

В 2015–2019 годы работал руководителем отдела, руководителем ГУ «Костанайский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК».

С ноября 2019 года до нового назначения он занимал должность руководителя департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области.

Награжден орденом «Құрмет», а также нагрудными знаками «Первая национальная сельскохозяйственная перепись» и «Статистика үздігі».

