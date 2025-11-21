Новый судья назначен в области Жетысу
В суде области Жетысу состоялось пленарное заседание, на котором председатель областного суда Ержан Кененбаев официально представил судейскому корпусу вновь назначенного судью, передает корреспондент агентства Kazinform.
Указом Президента Республики Казахстан №1085 от 10 ноября 2025 года Азат Нұрболұлы назначен судьей специализированного межрайонного административного суда области Жетысу.
Председатель областного суда поздравил судью с назначением и принятием присяги, пожелав успехов в работе и высоких результатов в осуществлении правосудия.
Азат Нұрболұлы родился в 1991 году. В 2013 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также является выпускником Бристольского университета (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности секретаря судебного заседания специализированного межрайонного суда по уголовным делам. Работал на различных должностях в Алматинском городском суде, включая руководителя отдела документооборота. Общий стаж работы — более 11 лет.
