Новый руководитель территориальной инспекции АПК назначен в Шымкенте

В Шымкенте назначен руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Кайрат Абдуалиев родился 29 декабря 1968 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия», в 2002 году — Гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «Юриспруденция».

Общий трудовой стаж составляет 39 лет. Трудовую деятельность начал в 1994 году агрономом хозяйства «Достык» Тюлькубасского района ЮКО.

В разные годы занимал следующие должности:

главный специалист и председатель Тюлькубасского районного филиала областного Комитета по управлению земельными ресурсами (2001–2004);

начальник Тюлькубасского районного территориального управления Южно-Казахстанской области Министерства сельского хозяйства РК (2004–2006);

руководитель Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции АПК Министерства сельского хозяйства РК (2007–2010);

аким Тюлькубасского района ЮКО (2010–2016);

аким Сарыагашского района ЮКО (2016–2019);

советник акима Туркестанской области (2019);

руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области (2019–2025).

