    11:55, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый руководитель территориальной инспекции АПК назначен в Шымкенте

    Должность возглавил Кайрат Абдуалиев, ранее руководивший управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МСХ РК

    В Шымкенте назначен руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

    Кайрат Абдуалиев родился 29 декабря 1968 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия», в 2002 году — Гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «Юриспруденция».

    Общий трудовой стаж составляет 39 лет. Трудовую деятельность начал в 1994 году агрономом хозяйства «Достык» Тюлькубасского района ЮКО.

    В разные годы занимал следующие должности:

    • главный специалист и председатель Тюлькубасского районного филиала областного Комитета по управлению земельными ресурсами (2001–2004);
    • начальник Тюлькубасского районного территориального управления Южно-Казахстанской области Министерства сельского хозяйства РК (2004–2006);
    • руководитель Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции АПК Министерства сельского хозяйства РК (2007–2010);
    • аким Тюлькубасского района ЮКО (2010–2016);
    • аким Сарыагашского района ЮКО (2016–2019);
    • советник акима Туркестанской области (2019);
    • руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области (2019–2025).

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области назначен новый руководитель департамента Бюро национальной статистики — Айбек Галымжанов. Его предшественник, Жолдаскали Беисов, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста.

    На прошлой неделе кадровые перестановки также произошли в ряде министерств.

