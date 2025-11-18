Новый руководитель территориальной инспекции АПК назначен в Шымкенте
Должность возглавил Кайрат Абдуалиев, ранее руководивший управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте назначен руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Кайрат Абдуалиев родился 29 декабря 1968 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия», в 2002 году — Гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «Юриспруденция».
Общий трудовой стаж составляет 39 лет. Трудовую деятельность начал в 1994 году агрономом хозяйства «Достык» Тюлькубасского района ЮКО.
В разные годы занимал следующие должности:
- главный специалист и председатель Тюлькубасского районного филиала областного Комитета по управлению земельными ресурсами (2001–2004);
- начальник Тюлькубасского районного территориального управления Южно-Казахстанской области Министерства сельского хозяйства РК (2004–2006);
- руководитель Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции АПК Министерства сельского хозяйства РК (2007–2010);
- аким Тюлькубасского района ЮКО (2010–2016);
- аким Сарыагашского района ЮКО (2016–2019);
- советник акима Туркестанской области (2019);
- руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области (2019–2025).
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области назначен новый руководитель департамента Бюро национальной статистики — Айбек Галымжанов. Его предшественник, Жолдаскали Беисов, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста.
На прошлой неделе кадровые перестановки также произошли в ряде министерств.