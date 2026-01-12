Крематорий Алматы заработает в ближайшие дни

Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

— 9 января в Министерстве юстиции Республики Казахстан зарегистрирован приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан, предусматривающий внесение изменений в типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами. Принятые изменения формируют правовую основу для деятельности крематориев и позволяют начать проведение процедуры кремации на территории Республики Казахстан впервые на законодательном уровне, — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что после вступления приказа в силу крематорий Алматы начнет свою работу и будет функционировать в установленном порядке с соблюдением санитарных и правовых требований.

— В настоящее время продолжается процедура утверждения прайс-листа на услуги кремации через наблюдательный совет городского патологоанатомического бюро Алматы, — уточнили в пресс-службе управления.

Информация о тарифах и порядке предоставления услуг будет опубликована на официальном сайте городского патологоанатомического бюро.

Фото: акимат Алматы

Напомним, в 2020 году акимат Алматы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория.

Строительство завершилось в декабре 2021 года, однако его открытие неоднократно переносилось — сначала на 2022 год, затем на первый, а позже и на второй квартал 2023 года.

В 2023 году сообщалось, что для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей. Работы приостанавливались из-за корректировки проекта, требовавшейся для полноценного функционирования крематория.

Крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2 в Алатауском районе. На его строительство из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге. Несмотря на готовность здания, долгое время оставался нерешенным вопрос, какая структура возьмет объект на баланс. Летом этого года здание показал депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

Ранее Министерство юстиции уже объясняли, зачем Казахстану понадобилось строительство крематория.

Отметим, что в прошлом году акимат Алматы подал в суд на подрядчика, занимавшегося строительством крематория. По решению суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» было признано недобросовестным участником государственных закупок и обязано вернуть в местный бюджет 2 775 414,62 тенге.