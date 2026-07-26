Когда завершат самый масштабный дорожный долгострой ВКО — дорогу в обход Осиновского перевала
Дорогу в обход Осиновского перевала жители Восточного Казахстана ждут почти десять лет. За это время проект пережил многолетние бюрократические задержки, смену подрядчиков, срыв сроков сдачи и теперь столкнулся с новой проблемой — нехваткой финансирования. Корреспондент агентства Kazinform побывал на стройке и выяснил, почему строительство затянулось почти на десятилетие и удастся ли наконец поставить точку в этой истории.
Над ущельем Пихтовка с раннего утра не смолкает тяжелая техника. Под гул кранов и экскаваторов строители приступили к самому ответственному этапу — монтажу пролетных строений будущего моста. Первая балка уже заняла свое место. Фактически, здесь сегодня решается судьба самого известного дорожного долгостроя Восточного Казахстана — пути в обход Осиновского перевала.
Важная дорога, которая слишком долго оставалась только на бумаге
Для жителей Алтая, Улкен-Нарына и Катон-Карагая Осиновский перевал давно стал символом преодоления. Крутые серпантины, затяжные подъемы, лавиноопасные участки и регулярные ограничения для большегрузного транспорта каждую зиму превращают поездку через перевал в испытание. Иногда движение здесь закрывают на несколько суток, а доставка грузов в эти районы области становится серьезной проблемой.
— Мучения — круглый год. Зимой лавины, и каждый раз, выезжая в дорогу, не знаешь, попадешь ли ты в Усть-Каменогорск, или обратно домой. Трассу могут закрыть в любой момент. Конечно, понимаешь, что все это ради нашей же безопасности, но порой срочно надо в больницу. Были случаи, когда пациентов отправляли санавиацией, потому что иначе проехать невозможно. Летом же по трассе — нескончаемый поток туристов. И многие не могут справиться с нашими крутыми серпантинами, нередко случаются аварии. Из-за неопытных водителей риск присутствует всегда, — делится житель Катон-Карагайского района Алимгазы Султанов.
Поэтому строительства обходной дороги люди ждут с нетерпением. Работы стартовали в 2017 году и шли очень активно. Завершить их планировали всего за три года. Но уже вскоре стройка остановилась. Оказалось, что часть будущей трассы проходит через земли лесфонда. И продолжать проект без передачи этих площадей на баланс дорожным службам — невозможно. Строители ждали месяц за месяцем. Прошел год, затем второй. Пока документы переходили из одного министерства в другое, стройка фактически замерла. Но процесс оформления бумаг затянулся на четыре года. Первый подрядчик столько не выдержал и ушел с объекта.
За это время существенно выросли цены на строительные материалы, пришлось корректировать проектно-сметную документацию, повторно проходить необходимые согласования. А также проводить новые конкурсные процедуры, причем, несколько раз. Исполнители нашлись не сразу. И лишь в ноябре 2023 года работы удалось возобновить с планом завершения в 2025 году. Но и следующий подрядчик в сроки не уложился, хотя обещал завершить основные дорожные работы до начала прошлой осени. Сейчас на многострадальном объекте трудится уже третья компания — «ОблШыгысЖол». Та самая, что возводила самый длинный мост в Казахстане — через Бухтарминское водохранилище. Теперь ее задача — завершить самый высокогорный мостовой переход страны.
Высокогорный мост, от которого зависит судьба всей трассы
Сегодня основная стройка как раз кипит над ущельем Пихтовка, где и возводят самый высокогорный мост Казахстана. Длина его составляет 175 метров, а высота отдельных опор достигает 42 метров. Именно это сооружение остается последним и самым сложным элементом всего проекта — дороги в обход Осиновского перевала.
Главным испытанием для строителей остается горный рельеф. Техника, буквально, стоит на краю обрыва. Работы ведутся в стесненных условиях, где любое перемещение техники и монтаж конструкций требуют дополнительных инженерных решений.
— Это один из самых сложных объектов, на которых мне приходилось работать. Здесь невозможно действовать по шаблону. Практически каждое решение принимается с учетом особенностей местности. Поэтому строительство требует гораздо больше времени, сил и ресурсов, чем на обычных дорожных объектах. Каждую площадку под тяжелые краны приходится отдельно укреплять. Рельеф серьезно осложняет и логистику. Чтобы доставить материалы и спустить их вниз, приходится задействовать дополнительную технику, — отметил начальник участка Александр Чанов.
В прошлом году выявились и ошибки проектировщиков. Грунт оказался мягким и ненадежным, и чтобы добраться до твердой скальной породы, пришлось бурить на несколько метров глубже. По словам представителей предыдущей подрядной организации, это увеличило объем работ, и в сроки они не уложились. Но для заказчика очередной срыв открытия проезда стал основанием для того, чтобы разорвать контракт и ужесточить требования.
Сейчас из восьми опор моста готовы шесть. Следующий этап — монтаж пролетных строений, и к нему уже приступили. То есть будущий мост обретает реальные очертания. Но проект столкнулся с еще одной серьезной сложностью…
Почему строительство вновь оказалось под угрозой
Несмотря на высокие темпы работ, подрядчики признают — сегодня главным риском становится уже не технология строительства, а финансирование. На этот год на завершение проекта требуется 9,9 миллиарда тенге. Но пока выделена лишь десятая часть этой суммы — 900 миллионов тенге. И эти средства уже полностью освоены.
— Подрядная организация понимает социальную значимость объекта и ожидания населения, поэтому принимает все необходимые меры для своевременного завершения строительства. Но хочу подчеркнуть, что вопрос финансирования на сегодняшний день остается нерешенным, а от этого зависят и сроки работ, и отсутствие простоев техники и людей — отметил заместитель директора подрядной организации Нурбек Тураров.
В областном филиале «Казавтожол» рассказали, что вопрос сейчас рассматривается на уровне Правительства.
— На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 9,9 миллиарда тенге. Пока выделено 900 миллионов. По поручению Премьер-министра вопрос финансирования находится на рассмотрении Министерства финансов. Рассчитываем, что необходимые средства будут выделены в ближайшее время, — сообщил заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Алмас Касенов.
Пока подрядчик продолжает работы за счет собственных средств, чтобы не потерять короткий строительный сезон. Но для заказчика — ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» — недостаточно просто сохранить темпы строительства. После нескольких переносов сроков завершения не менее важно и другое — не допустить, чтобы долгожданную дорогу пришлось переделывать сразу после открытия.
Контроль стал значительно жестче
Сейчас в регионе усиленный контроль на всех строящихся и ремонтируемых трассах. На этом объекте каждый этап проходит тройную проверку — собственной лабораторией подрядчика, службами авторского и технического надзоров и специалистами Национального центра качества дорожных активов. Без положительных результатов экспертиз работы просто не примут. Если выявляются отклонения от нормативов, подрядчик обязан устранить их за собственный счет еще до ввода объекта в эксплуатацию. Так произошло и на подъездных дорогах к мосту. Во время испытаний инженеры областного филиала центра качества дорожных активов обнаружили несоответствие отдельных участков покрытия необходимым требованиям.
— Были выявлены несоответствия по показателям водонасыщения и степени уплотнения. В результате около 22 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия пришлось полностью отфрезеровать. Подрядная организация устранила покрытие, теперь этот слой будет уложен заново, — сообщил ведущий эксперт филиала Национального центра качества дорожных активов в ВКО Айдос Кабылбаев.
По словам специалистов, именно такой подход позволяет выявлять возможные дефекты еще во время строительства, а не после открытия движения. Контролировать качество используемых материалов помогает и то, что подрядчик установил прямо на месте, рядом с ущельем, свой асфальтобетонный завод.
— При строительстве такого серьезного сооружения, как мост высоко в горах, большое значение имеет качество бетона. Если везти его из Усть-Каменогорска, или с другого участка, может потеряться качество. А для нас это недопустимо. Поэтому было принято решение поставить установку прямо на строительной площадке, — добавил заместитель директора подрядной организации Нурбек Тураров.
Финиш уже близко, но главный экзамен еще впереди
Сегодня мост через Пихтовку готов примерно на 65%, а подъездные дороги — на 90%. Если вопрос финансирования удастся решить в ближайшее время, движение по новой трассе планируют открыть уже до конца года.
За десять лет этот проект не раз оказывался на грани остановки. Его задерживали оформление земель, смена подрядчиков, пересмотр проектных решений, сложная геология и теперь — вопрос финансирования. Кажется, что почти все возможные препятствия эта стройка уже прошла.
Но окончательную оценку ей поставят не строители и не чиновники. Ее поставят первые зимние снегопады. Именно тогда станет понятно, удалось ли Восточному Казахстану наконец решить проблему Осиновского перевала и превратить один из самых известных дорожных долгостроев страны в надежную и безопасную транспортную артерию.
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