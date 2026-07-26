Когда завершат самый масштабный дорожный долгострой ВКО — дорогу в обход Осиновского перевала

Дорогу в обход Осиновского перевала жители Восточного Казахстана ждут почти десять лет. За это время проект пережил многолетние бюрократические задержки, смену подрядчиков, срыв сроков сдачи и теперь столкнулся с новой проблемой — нехваткой финансирования. Корреспондент агентства Kazinform побывал на стройке и выяснил, почему строительство затянулось почти на десятилетие и удастся ли наконец поставить точку в этой истории.

Над ущельем Пихтовка с раннего утра не смолкает тяжелая техника. Под гул кранов и экскаваторов строители приступили к самому ответственному этапу — монтажу пролетных строений будущего моста. Первая балка уже заняла свое место. Фактически, здесь сегодня решается судьба самого известного дорожного долгостроя Восточного Казахстана — пути в обход Осиновского перевала.

Важная дорога, которая слишком долго оставалась только на бумаге

Для жителей Алтая, Улкен-Нарына и Катон-Карагая Осиновский перевал давно стал символом преодоления. Крутые серпантины, затяжные подъемы, лавиноопасные участки и регулярные ограничения для большегрузного транспорта каждую зиму превращают поездку через перевал в испытание. Иногда движение здесь закрывают на несколько суток, а доставка грузов в эти районы области становится серьезной проблемой.

— Мучения — круглый год. Зимой лавины, и каждый раз, выезжая в дорогу, не знаешь, попадешь ли ты в Усть-Каменогорск, или обратно домой. Трассу могут закрыть в любой момент. Конечно, понимаешь, что все это ради нашей же безопасности, но порой срочно надо в больницу. Были случаи, когда пациентов отправляли санавиацией, потому что иначе проехать невозможно. Летом же по трассе — нескончаемый поток туристов. И многие не могут справиться с нашими крутыми серпантинами, нередко случаются аварии. Из-за неопытных водителей риск присутствует всегда, — делится житель Катон-Карагайского района Алимгазы Султанов.

Поэтому строительства обходной дороги люди ждут с нетерпением. Работы стартовали в 2017 году и шли очень активно. Завершить их планировали всего за три года. Но уже вскоре стройка остановилась. Оказалось, что часть будущей трассы проходит через земли лесфонда. И продолжать проект без передачи этих площадей на баланс дорожным службам — невозможно. Строители ждали месяц за месяцем. Прошел год, затем второй. Пока документы переходили из одного министерства в другое, стройка фактически замерла. Но процесс оформления бумаг затянулся на четыре года. Первый подрядчик столько не выдержал и ушел с объекта.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

За это время существенно выросли цены на строительные материалы, пришлось корректировать проектно-сметную документацию, повторно проходить необходимые согласования. А также проводить новые конкурсные процедуры, причем, несколько раз. Исполнители нашлись не сразу. И лишь в ноябре 2023 года работы удалось возобновить с планом завершения в 2025 году. Но и следующий подрядчик в сроки не уложился, хотя обещал завершить основные дорожные работы до начала прошлой осени. Сейчас на многострадальном объекте трудится уже третья компания — «ОблШыгысЖол». Та самая, что возводила самый длинный мост в Казахстане — через Бухтарминское водохранилище. Теперь ее задача — завершить самый высокогорный мостовой переход страны.

Высокогорный мост, от которого зависит судьба всей трассы

Сегодня основная стройка как раз кипит над ущельем Пихтовка, где и возводят самый высокогорный мост Казахстана. Длина его составляет 175 метров, а высота отдельных опор достигает 42 метров. Именно это сооружение остается последним и самым сложным элементом всего проекта — дороги в обход Осиновского перевала.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Главным испытанием для строителей остается горный рельеф. Техника, буквально, стоит на краю обрыва. Работы ведутся в стесненных условиях, где любое перемещение техники и монтаж конструкций требуют дополнительных инженерных решений.

— Это один из самых сложных объектов, на которых мне приходилось работать. Здесь невозможно действовать по шаблону. Практически каждое решение принимается с учетом особенностей местности. Поэтому строительство требует гораздо больше времени, сил и ресурсов, чем на обычных дорожных объектах. Каждую площадку под тяжелые краны приходится отдельно укреплять. Рельеф серьезно осложняет и логистику. Чтобы доставить материалы и спустить их вниз, приходится задействовать дополнительную технику, — отметил начальник участка Александр Чанов.

В прошлом году выявились и ошибки проектировщиков. Грунт оказался мягким и ненадежным, и чтобы добраться до твердой скальной породы, пришлось бурить на несколько метров глубже. По словам представителей предыдущей подрядной организации, это увеличило объем работ, и в сроки они не уложились. Но для заказчика очередной срыв открытия проезда стал основанием для того, чтобы разорвать контракт и ужесточить требования.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Сейчас из восьми опор моста готовы шесть. Следующий этап — монтаж пролетных строений, и к нему уже приступили. То есть будущий мост обретает реальные очертания. Но проект столкнулся с еще одной серьезной сложностью…

Почему строительство вновь оказалось под угрозой

Несмотря на высокие темпы работ, подрядчики признают — сегодня главным риском становится уже не технология строительства, а финансирование. На этот год на завершение проекта требуется 9,9 миллиарда тенге. Но пока выделена лишь десятая часть этой суммы — 900 миллионов тенге. И эти средства уже полностью освоены.

— Подрядная организация понимает социальную значимость объекта и ожидания населения, поэтому принимает все необходимые меры для своевременного завершения строительства. Но хочу подчеркнуть, что вопрос финансирования на сегодняшний день остается нерешенным, а от этого зависят и сроки работ, и отсутствие простоев техники и людей — отметил заместитель директора подрядной организации Нурбек Тураров.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

В областном филиале «Казавтожол» рассказали, что вопрос сейчас рассматривается на уровне Правительства.

— На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 9,9 миллиарда тенге. Пока выделено 900 миллионов. По поручению Премьер-министра вопрос финансирования находится на рассмотрении Министерства финансов. Рассчитываем, что необходимые средства будут выделены в ближайшее время, — сообщил заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Алмас Касенов.

Пока подрядчик продолжает работы за счет собственных средств, чтобы не потерять короткий строительный сезон. Но для заказчика — ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» — недостаточно просто сохранить темпы строительства. После нескольких переносов сроков завершения не менее важно и другое — не допустить, чтобы долгожданную дорогу пришлось переделывать сразу после открытия.

Контроль стал значительно жестче

Сейчас в регионе усиленный контроль на всех строящихся и ремонтируемых трассах. На этом объекте каждый этап проходит тройную проверку — собственной лабораторией подрядчика, службами авторского и технического надзоров и специалистами Национального центра качества дорожных активов. Без положительных результатов экспертиз работы просто не примут. Если выявляются отклонения от нормативов, подрядчик обязан устранить их за собственный счет еще до ввода объекта в эксплуатацию. Так произошло и на подъездных дорогах к мосту. Во время испытаний инженеры областного филиала центра качества дорожных активов обнаружили несоответствие отдельных участков покрытия необходимым требованиям.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— Были выявлены несоответствия по показателям водонасыщения и степени уплотнения. В результате около 22 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия пришлось полностью отфрезеровать. Подрядная организация устранила покрытие, теперь этот слой будет уложен заново, — сообщил ведущий эксперт филиала Национального центра качества дорожных активов в ВКО Айдос Кабылбаев.

По словам специалистов, именно такой подход позволяет выявлять возможные дефекты еще во время строительства, а не после открытия движения. Контролировать качество используемых материалов помогает и то, что подрядчик установил прямо на месте, рядом с ущельем, свой асфальтобетонный завод.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— При строительстве такого серьезного сооружения, как мост высоко в горах, большое значение имеет качество бетона. Если везти его из Усть-Каменогорска, или с другого участка, может потеряться качество. А для нас это недопустимо. Поэтому было принято решение поставить установку прямо на строительной площадке, — добавил заместитель директора подрядной организации Нурбек Тураров.

Финиш уже близко, но главный экзамен еще впереди

Сегодня мост через Пихтовку готов примерно на 65%, а подъездные дороги — на 90%. Если вопрос финансирования удастся решить в ближайшее время, движение по новой трассе планируют открыть уже до конца года.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

За десять лет этот проект не раз оказывался на грани остановки. Его задерживали оформление земель, смена подрядчиков, пересмотр проектных решений, сложная геология и теперь — вопрос финансирования. Кажется, что почти все возможные препятствия эта стройка уже прошла.

Но окончательную оценку ей поставят не строители и не чиновники. Ее поставят первые зимние снегопады. Именно тогда станет понятно, удалось ли Восточному Казахстану наконец решить проблему Осиновского перевала и превратить один из самых известных дорожных долгостроев страны в надежную и безопасную транспортную артерию.

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