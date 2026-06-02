Почему в ВКО на обходе Осиновского перевала снимают новый асфальт

В Восточном Казахстане обсуждение в соцсетях вызвала замена нового асфальта на одном из участков республиканской трассы. Зачем разрушать дорогу без видимых дефектов, и не обернется ли это очередными многомиллионными расходами, разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Асфальт есть, но дороги пока нет

Речь идет о строительстве нового участка автодороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» в обход Осиновского перевала. Этот объект пока не введен в эксплуатацию и остается строительной площадкой. По нему не движется обычный транспорт — на участке работает только строительная техника.

Именно здесь жители заметили фрезерование двух километров асфальтобетонного покрытия, уложенного в прошлом году предыдущим подрядчиком.

— Зачем менять совершенно новый асфальт? Ведь на то, чтобы положить его, потратили явно миллионы, если не миллиарды тенге. Это опять нагрузка на бюджет, — возмущаются восточноказахстанцы.

На первый взгляд проезжая часть действительно выглядела ровной. Однако, как поясняют эксперты, качество дороги определяется не только внешним видом. Кроме того, из бюджета на предыдущее асфальтирование денег не тратили. Как это возможно, разъяснили специалисты.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Красиво сверху — не значит надежно внутри

По словам директора Восточно-Казахстанского филиала АО «НК „Казавтожол“ Нурбека Темирханова, покрытие было проверено в лабораторных условиях.

— Асфальтобетонное покрытие на данном участке было устроено в 2025 году предыдущей подрядной организацией. По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие состава асфальтобетонной смеси требованиям нормативной документации. В связи с этим выполненные работы заказчиком не приняты и оплате не подлежат. Для приведения объекта в соответствие с требованиями предусмотрено фрезерование покрытия и устройство нового слоя асфальтобетона, — сообщил Нурбек Темирханов.

Фактически речь идет не о повторном ремонте уже принятой дороги, а об устранении строительного брака до сдачи объекта. И именно поэтому все расходы легли на плечи подрядчика, допустившего брак, а не на государство.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Что показали исследования

Чтобы определить качество покрытия, специалисты вырезали из асфальта специальные образцы — керны, которые затем исследовали в лаборатории.

Начальник отдела Восточно-Казахстанского филиала Национального центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров объясняет, что проблемы обнаружились не на поверхности, а внутри дорожной конструкции.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— Мы взяли керны на этом участке дороги, и лабораторные исследования показали, что они не соответствуют нормативным требованиям по водонасыщению и пористости. Простыми словами, такое покрытие будет быстрее разрушаться под нагрузкой. Особенно в условиях Восточного Казахстана, где дорога ежегодно испытывает резкие температурные перепады, продолжительную зиму и многократные циклы замерзания и оттаивания, — отметил Саяхат Мусапыров.

По словам специалистов, именно показатели пористости и водонасыщения во многом определяют долговечность покрытия. Если в структуру асфальта проникает слишком много влаги, зимой вода замерзает и начинает разрушать дорожную одежду изнутри.

Кто исправляет ошибки

После расторжения договора с прежним подрядчиком объект передали новому исполнителю — ТОО «ОблШығысЖол».

Компания хорошо известна в регионе крупными инфраструктурными проектами. Именно ее мостовики ранее построили крупнейший в стране мост через Бухтарминское водохранилище. И теперь на этой же трассе подрядчик возводит самый высокогорный мост в стране.

Сейчас работники компании на самой дороге снимают некачественное покрытие и готовят основание для укладки нового асфальта, который должен соответствовать всем нормативным требованиям.

— К работе приступили активно. Наша задача — выполнить все этапы максимально качественно, так как теперь все риски ложатся на нас, как на строителей. Гарантийные обязательства нам теперь продлили. И это уже не 2 года, а целых пять лет, — отмечают подрядчики.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Почему важно сразу устранять брак

История с обходом Осиновского перевала показывает один из принципов современного дорожного контроля: объект не принимается только потому, что выглядит готовым.

Если лаборатория выявляет отклонения, подрядчик обязан устранить их за свой счет. В данном случае бюджет не оплачивает спорный участок, а все работы по замене покрытия выполняются до ввода дороги в эксплуатацию.

Для автомобилистов это означает, что дорогу проверяют не по принципу «ровно выглядит», а по тому, насколько долго она сможет выдерживать климатические условия Восточного Казахстана без появления трещин, колеи и разрушений.

Именно поэтому на строительной площадке сегодня снимают асфальт, который внешне кажется новым. Специалисты уверены, что дешевле и безопаснее заменить некачественное покрытие сейчас, чем через несколько лет заново ремонтировать уже действующую трассу.

Ранее мы уже рассказывали об этом объекте, почему он превратился в долгострой.