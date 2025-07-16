Осиновский перевал: дорожный долгострой в ВКО на финишной прямой

Долгожданный проект с почти девятилетней историей близится к финишу, но движение по новой трассе откроется только после окончания строительства уникального моста.

Проект, застрявший в бумагах

Строительство дороги стартовало в 2017-м и должно было завершиться за три года. Однако из-за сложностей с оформлением земель лесного фонда, затянувшихся на несколько лет, ушёл первый подрядчик. Позже проект пережил инфляцию, корректировки, различные согласования. Так объект превратился в один из самых затяжных в регионе. Работы возобновились лишь в ноябре 2023 года.

— Сейчас строительство идёт по двум участкам — 56–72 км и 72–88 км. Завершается укладка асфальтобетона на первом отрезке, параллельно начались работы на втором. Все материалы, техника и рабочая сила мобилизованы. Это около 90 единиц техники и более 70 специалистов. Финансирование стабильное, — сообщил директор ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» Нурбек Темирханов.

Мост без аналогов

Ключевым и самым технически сложным объектом стал мост через ущелье Пихтовка. Его длина — 175 метров, а высота опор достигает 42 метров — это самый высокогорный мост в Казахстане.

- Это инженерное сооружение не имеет аналогов в стране. Работы ведутся в условиях высокогорья, с нестабильной погодой и ограниченным доступом. Мы приняли все меры безопасности: подготовлены площадки под технику, доставлены все конструкции Сейчас разрабатываем котлованы под опоры, бетонируем нижние части фундамента. Параллельно идёт гидроизоляция и обратная засыпка. В работе 6 из 8 опор, — рассказал начальник участка в подрядной организации Бейсеналы Орынбеков.

По его словам, если погодные условия позволят, основную часть работ завершат уже к концу года.

Контроль качества — жёсткий

Мост — не только инженерный вызов, но и предмет особого контроля. Сотрудники ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов тщательно проверяют бетон, из которого возводят основные конструкции моста. При этом под пристальным вниманием и сама дорога.

- На участке выездов было семь, отобрано и испытано 17 проб, в том числе бетоны разных марок. Два замечания подрядчику уже выданы — они в процессе устранения. Мы тщательно следим за качеством — это критично для такого объекта. Каждый этап — под контролем. Как только участок готов — выезжает лаборатория, берутся пробы, проводится анализ. Если что-то не соответствует, подрядчик переделывает за свой счёт. Это экономия времени и гарантия качества, — подчеркнул директор ВКО филиала Центра качества дорожных активов Ержан Аязбаев.

Новая трасса — без лавин и серпантинов

Нынешняя дорога через Осиновский перевал — это крутые спуски, лавиноопасные участки и ежегодные закрытия зимой. Альтернатива позволит избежать большинства из этих рисков.

- Дорога «Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские ключи» — самая красивая, но и опасная, особенно, Осиновский перевал с серпантинами. Зимой по нему стоит ограничение для большегрузов, а значит, в наши отдалённые районы сложно привезти уголь, стройматериалы, поэтому всё дорого. Это одно. Другое — даже на легковом транспорте проехать можно не всегда. Порой из-за лавин дороги закрыты по несколько дней. А как людям добираться в больницы или по срочным делам в Усть-Каменогорск? Каждый выезд — стресс. Мы очень надеемся, что новая дорога в обход перевала изменит ситуацию, — делятся жители Катон-Карагайского района.

Новая трасса предусматривает две полосы в гору, противолавинные и барьерные сооружения, освещение и безопасные повороты. К слову, появится на ней и второй мост — через реку Козловка.

- Его длина 41 метр. 4 мостовых балок из необходимых 10-ти на это объект уже завезены. До конца июля ожидается поставка остальных 6 балок. Эта переправа будет находиться на втором участке автодороги протяжённостью 15,6 км. По ней работы идут на отрезке протяжённостью 5,7 км — оставшаяся часть уже была построена ранее, — рассказали подрядчики.

После завершения всех работ, по уровню удобства и безопасности, дорога войдёт в число лучших в регионе.

Стратегическое значение и туристический фактор

Дорога соединяет Усть-Каменогорск с четырьмя районами: Катон-Карагаем Улкен-Нарыном, Алтаем и Глубоковским. По данным акимата, в сезон по ней проезжает до 20 тысяч машин в сутки.

- Новый маршрут — это не только транспортная артерия, но и основа развития туризма. Мы планируем обустроить санитарные узлы, обеспечить их обслуживание и, при необходимости, изменить локации придорожных объектов, например, популярного кафе «Думан», — подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов на совещании по туризму.

Финал всё ближе

По информации «КазАвтоЖол», в 2023–2024 годах освоено 7,9 млрд тенге. На 2025 год предусмотрено ещё 5,3 млрд, из которых 6,2 млрд пойдут на второй участок.

- Работы идут по графику. В этом году завершим устройство дорожного покрытия и моста. В следующем — окончательное благоустройство и ввод в эксплуатацию. Открытие трассы — вопрос времени, — отметил Нурбек Темирханов.

Если сроки сохранятся, уже к следующей зиме добраться до самых живописных мест Восточного Казахстана можно будет по новой безопасной дороге — без лавин, пробок и страха.