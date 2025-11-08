Самый высокогорный мост в стране достроят в 2026 году
В Восточном Казахстане строительство самого высокогорного моста в стране столкнулось с новыми сложностями. И теперь завершение проекта перенесли на следующий год. Причины задержки выяснил корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, изначально дать движение по новой переправе планировали до конца этого года.
Самый высокогорный мост Казахстана
Мост через ущелье Пихтовка в районе Алтай станет центральным звеном новой дороги в объезд Осиновского перевала. Длина сооружения — около 175 метров, высота опор — выше сорока. После ввода в эксплуатацию переправа соединит два уже готовых участка трассы, а водители смогут полностью отказаться от опасного серпантина.
— Это не просто мост, это ключевой элемент дороги, который обеспечит стабильное движение круглый год. Люди десятилетиями ездят по перевалу с опасными серпантинами, где зимой машины скользят, образуются заносы и обвалы. Новый участок решит эту проблему. Важно, чтобы качество было на уровне, потому что это горная зона, а значит — постоянные перепады температуры, влага, промерзание. Мы следим, чтобы всё было сделано на совесть, — рассказал директор ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» Нурбек Темирханов.
По словам специалистов, после ввода дороги расстояние на участке сократится почти на четыре километра, но главное — исчезнут опасные повороты и резкие спуски.
Причины задержки стройки: геология преподнесла сюрприз
План был прост — поставить опоры, собрать пролетные строения. И к концу года дать проезд — хотя бы минимально безопасный, чтобы зимой не оставлять людей на петлях серпантина.
Но при разработке котлованов под опоры выяснилось, что реальная геология ущелья заметно отличается от той, что заложили в изысканиях. Скальное основание оказалось неоднородным, фундаменты потребовали углубления и дополнительных работ.
В результате подрядчики потеряли значительные сроки. Ещё и пришлось вносить изменения в проектную документацию.
— Мы рассчитывали для оснований опор углубиться максимум на четыре метра, а пришлось уходить на десять, местами и больше. Иначе просто нельзя — под ногами слоистый песчаник, прослойки глины, пустоты. Если поставить опору на слабый слой, она может дать осадку. Поэтому мы приняли решение полностью пересчитать фундамент, увеличить глубину, изменить армирование, — делится руководитель подрядной организации Александр Андрейчук.
Он отметил, что проектировщики физически не могли предвидеть эти особенности. Такие участки вскрываются только в процессе бурения.
— Когда работаешь в горах, всегда есть риск сюрприза под землёй. Но это не оправдание — мы обязаны делать качественно. Сейчас все опоры стоят прочно, фундамент заливается монолитом, и это уже надёжная конструкция. Да, потеряли время, но сделали правильно, — подчеркнул Андрейчук.
Контроль на каждом этапе
Чтобы исключить повторные ошибки, на объект регулярно выезжают инженеры Национального центра качества дорожных активов. Специалисты берут пробы бетона, проверяют материалы, оценивают геометрию и устойчивость конструкций.
После выявленных замечаний подрядчик усилил грунт скальными породами, устранил дефекты труб и представил новые лабораторные результаты.
— Это непростой объект — высота, ветра, грунты. Мы постоянно контролируем качество, потому что в таких условиях любая мелочь может привести к трещине или осадке. Проверяем бетон на прочность, морозостойкость, плотность. Всё фиксируется в актах, и если что-то не соответствует норме, подрядчик делает заново. У нас подход один — лучше потратить время, чем потом переделывать дорогу в горах, — говорит начальник отдела ВКО филиала центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров.
Стройка самой дороги — на финишной прямой
Сейчас на участке с 56 по 72 километр полностью выполнены земляные работы, уложен щебень и нижний слой основания. На подходах к мосту продолжается устройство покрытия, на другом участке трассы завершается укладка асфальтобетона. На объекте задействовано более сотни специалистов и около пятидесяти единиц техники.
— Мы работаем с раннего утра до позднего вечера, пока позволяет погода. Сейчас главное — залить ригели и опорные площадки, чтобы весной сразу перейти к монтажу пролётных строений. Всё зависит от температуры. Бетон должен набрать прочность, иначе нельзя будет продолжать. Поэтому каждый день на счету, — сказал Александр Андрейчук.
По данным ВКО филиала «Казавтожол», общая стоимость проекта обхода Осиновского перевала составляет около 13,2 млрд тенге. Финансирование предусмотрено полностью.
Долгожданный объект
Строительство обхода Осиновского перевала стартовало ещё в 2017 году. Мы уже рассказывали, что это один из самых затянувшихся инфраструктурных проектов страны.
Его реализация растянулась почти на десятилетие — из-за оформления земель лесного фонда, корректировок смет и сложного рельефа.
— Мы давно ждали, когда дело сдвинется. Этот участок важен не только для жителей Алтая, но и для всей области. Люди ездят на Бухтарму, в Катон-Карагай, на базы отдыха, возят грузы. Старый серпантин — это риск. Поэтому завершение этой дороги для нас принципиально, — подчеркнул директор ВКО филиала нацкомпании «Казавтожол» Нурбек Темирханов.
По его словам, при благоприятной погоде строители смогут завершить бетонирование и весной приступить к монтажу пролетов. Движение по новому мосту теперь планируется открыть в 2026 году.
После ввода трассы движение через перевал станет безопасным и круглогодичным. Новый маршрут свяжет Усть-Каменогорск с районами Алтай, Улкен-Нарын, Катон-Карагай без перепадов высоты и крутых виражей.