Когда и где купить билеты на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»

Историческая встреча состоится на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45 по времени Астаны.

Трибуны арены, вмещающей 24 тысячи зрителей, обещают быть переполненными: интерес к матчу огромный, и билетов ждут с нетерпением. Причем внимание к игре проявляют не только алматинцы, но и жители из соседних стран.

Где купить билеты

Ранее билеты на квалификационные матчи реализовывались через официальные каналы: приложение клуба Qairat SuperApp, сайт ФК «Кайрат» (раздел «Билеты»), суперапп Freedom (раздел «Билеты») и сайт Ticketon.

Для предотвращения перекупа на одни руки выдавалось не более пяти билетов. В пресс-службе клуба также рекомендовали заранее пройти регистрацию на всех платформах, чтобы ускорить процесс покупки.

Однако спрос на матчи колоссальный: так, прошлые билеты в Алматы разлетелись за два часа, а уже вечером в соцсетях появилось множество предложений о перепродаже по цене от 50 до 80 тысяч тенге за место.

На фоне ажиотажа казахстанские фанаты недавно запустили петицию на сайте GosRating.com с предложением ввести новые правила: не более двух билетов на одного человека с обязательной проверкой по ИИН. Таким образом болельщики хотят защитить интересы настоящих фанатов и ограничить спекуляции.

Когда стартует продажа

Официальная дата старта продаж пока не объявлена. Обычно реализация билетов начинается за 1–2 недели до матча, однако в этот раз продажи могут открыться и за три недели. Информация о начале будет опубликована через официальные каналы клуба. Болельщикам стоит учитывать, что пуш-уведомления приходят не всем, поэтому лучше самостоятельно следить за обновлениями.

Сколько стоят билеты

Если на квалификационном этапе билеты начинались от 1500 тенге, то на групповые матчи цены будут выше. Особенно на игру с «Реалом» — стоимость может вырасти заметно, учитывая престиж и ажиотаж вокруг встречи.

Как проходит покупка

При старте продаж формируется виртуальная очередь в случайном порядке. Свободные места расходятся за считанные минуты, поэтому важно действовать быстро: оплата осуществляется онлайн, а билеты приходят в электронном виде.

Ранее был опубликован полный календарь игр «Кайрата» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Согласно расписанию, раунд плей-офф пройдет 17–18 февраля (первые матчи) и 24–25 февраля (ответные). Игры 1/8 финала состоятся 10–11 марта и 17–18 марта. Четвертьфиналы назначены на 7–8 апреля и 14–15 апреля, полуфиналы — на 28–29 апреля и 5–6 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Напомним, алматинский «Кайрат» впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу казахстанский клуб обыграл словенскую «Олимпию» (3:1 по сумме двух матчей), финский «КуПС» (3:2), словацкий «Слован» (1:1, пенальти — 4:3), а также шотландский «Селтик» (0:0, пенальти — 3:2).

После жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов соцсети соперников алматинского «Кайрата» оказались в центре внимания казахстанцев. Ранее мы рассказывали, кто эти команды и как они оцениваются.

В мадридском «Реале» также высказались о матче против «Кайрата».