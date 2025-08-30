Стала известна дата матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алматы

Календарь матчей опубликован на официальном сайте турнира. Согласно данным, матч «Кайрата» с «Реалом» состоится 30 сентября и начнется в 18:45.

Первую игру группового этапа алматинцы проведут на выезде: 18 сентября «Кайрат» сыграет в Португалии против «Спортинга».

Дальнейшие матчи «Кайрата»:

21 октября (18:45) — дома против «Пафоса»;

5 ноября (21:00) — в гостях с «Интером» в Милане;

26 ноября (18:45) — против «Копенгагена»;

9 декабря (16:30) — дома с «Олимпиакосом»;

20 января (16:30) — матч против «Брюгге»;

28 января (21:00) — заключительная игра группового этапа в Лондоне против «Арсенала».

Напомним, алматинский «Кайрат» впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу казахстанский клуб обыграл словенскую «Олимпию» (3:1 по сумме двух матчей), финский «КуПС» (3:2), словацкий «Слован» (1:1, пенальти — 4:3), а также шотландский «Селтик» (0:0, пенальти — 3:2).

После жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов соцсети соперников алматинского «Кайрата» оказались в центре внимания казахстанцев. Ранее мы рассказывали, кто эти команды и как они оцениваются.

В мадридском «Реале» также высказались о матче против «Кайрата».