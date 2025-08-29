РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:15, 29 Август 2025 | GMT +5

    В мадридском «Реале» высказались о матче против «Кайрата»

    Директор по институциональным связям мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о предстоящей встрече с алматинским «Кайратом», передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: ФК «Реал» Мадрид

    В эфире Realmadrid TV, комментируя итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, он отметил, что турнир традиционно является очень сложным, а соперники отличаются высоким уровнем. По словам Бутрагеньо, матчи обещают быть равными, и «Реалу» предстоит тщательно подготовиться.

    Особое внимание он уделил встрече с алматинским «Кайратом»: мадридский клуб впервые в своей истории сыграет в Алматы.

    д
    Фото: realmadrid.com

    — Мы никогда раньше не играли против них («Кайрата» - прим.автора), и они находятся очень далеко — это еще один фактор, который необходимо учитывать с учетом нашего насыщенного календаря. Нужно принять это и хорошо подготовиться к матчу. Все игры будут важны, и все соперники особенно мотивированы. Мы должны показать высокий уровень и быть внимательными ко всем деталям. Все эти особенности делают матч сложнее, чем многие думают, — подчеркнул Бутрагеньо. 

    Напомним, алматинский «Кайрат» впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу казахстанский клуб обыграл словенскую «Олимпию» (3:1 по сумме двух матчей), финский «КуПС» (3:2), словацкий «Слован» (1:1, пенальти — 4:3), а также шотландский «Селтик» (0:0, пенальти — 3:2).

    После жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов соцсети соперников алматинского «Кайрата» оказались в центре внимания казахстанцев. Ранее мы рассказывали, кто эти команды и как они оцениваются.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат» Реал Мадрид
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
