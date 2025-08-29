Казахстанцы атакуют соцсети соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов: кого ждать в Алматы

Казахстанские пользователи соцсетей бурно обсуждают жеребьевку ЛЧ. Главный восторг вызвал мадридский «Реал» — приезд испанского гранда в Алматы стал настоящим подарком для болельщиков.

Бурно отреагировали на эту новость и сами «кайратовцы». На видео, опубликованном клубом, видно, как футболисты и сотрудники радостно встречают момент, когда в списке соперников появляется название 15-кратного обладателя Лиги чемпионов.

По регламенту турнира участие принимают 36 клубов, распределенных по четырем корзинам. На общей стадии каждая команда проведет по восемь матчей: четыре — дома и четыре — на выезде.

В Алматы приедут: мадридский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос». В гостях «Кайрат» сыграет против миланского «Интера», лондонского «Арсенала», португальского «Спортинга» и датского «Копенгагена».

После жеребьевки соцсети соперников «Кайрата» оказались буквально «под атакой» казахстанских болельщиков. Пользователи массово оставляют под их постами флаги страны, название клуба и «желто-черные» сердечки — символы поддержки алматинской команды.

Особое внимание фанаты уделили Килиану Мбаппе. Один из самых высокооплачиваемых и дорогих футболистов мира (оценка Transfermarkt — 180 млн евро), новичок мадридского «Реала», с большой вероятностью выйдет на поле в Алматы. Казахстанские любители футбола уже с нетерпением ждут его визита, называя приезд звезды событием мирового масштаба.

Соперники «Кайрата»

Совсем скоро станет известно расписание матчей, а пока разберемся, какие команды стали соперниками алматинцев в основном этапе Лиги чемпионов.

Реал Мадрид

Фото: realmadrid.com

15-кратный обладатель Лиги чемпионов. В активе клуба 71 национальный трофей: 36 титулов чемпиона страны (рекорд Испании), 20 Кубков Короля, 13 Суперкубков Испании, Кубок испанской лиги и Кубок Эвы Дуарте. «Реал» занимает первое место в рейтинге УЕФА. По данным Transfermarkt, стоимость состава оценивается в 1,40 млрд евро.

Самые дорогие игроки команды: Килиан Мбаппе (180 млн евро), Джуд Беллингем (180 млн евро), Винисиус Жуниор (170 млн евро), Федерико Вальверде (130 млн евро), Трент Александер-Арнольд (75 млн евро). Среди звезд также один из лучших вратарей последних лет — Тибо Куртуа (20 млн евро).

Арсенал

Фото: championat.com

Лондонский клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 14 раз выигрывал Кубок страны, 17 — Суперкубок, а также по одному разу завоевывал Трофей столетия Футбольной лиги, Кубок обладателей кубков и Кубок ярмарок. В рейтинге УЕФА «Арсенал» занимает 13-е место. Transfermarkt оценивает его состав в 1,37 млрд евро.

Самые дорогие игроки: Букайо Сака (150 млн евро), Деклан Райс (100 млн евро), Мартин Эдегор (85 млн евро), Вильям Салиба (80 млн евро), Виктор Дьёкереш (75 млн евро), Габриэль Магальяйнс (75 млн евро), Кай Хаверц (65 млн евро).

Интер

Фото: championat.com

Один из самых титулованных клубов Италии, прошлогодний финалист Лиги чемпионов. «Интер» выиграл 37 национальных трофеев: 20 чемпионатов, 9 Кубков и 8 Суперкубков Италии. В Европе «нерадзурри» брали Кубок чемпионов дважды подряд (1964, 1965), а в 2010 году — Лигу чемпионов. Клуб занимает 3-е место в рейтинге УЕФА. Transfermarkt оценивает состав в 708,30 млн евро.

Самые дорогие игроки: Лаутаро Мартинес (95 млн евро), Алессандро Бастони (80 млн евро), Николо Барелла (75 млн евро), Маркус Тюрам (75 млн евро), Федерико Димарко (50 млн евро).

Брюгге

19-кратный чемпион Бельгии. Клуб выигрывал Кубок страны 12 раз, Суперкубок — 18 раз, а также был финалистом Кубка УЕФА сезона 1975/76. В рейтинге УЕФА занимает 24-е место. Состав оценивается в 173,40 млн евро.

Самые дорогие игроки: Хоэль Ордоньес (28 млн евро), Христос Цолис (25 млн евро), Рафаэль Оньедика (20 млн евро).

Спортинг

Один из самых титулованных клубов Португалии: 21 чемпионство, 18 Кубков страны, 8 Суперкубков и 4 победы в Кубке португальской лиги. В рейтинге УЕФА занимает 25-е место. Состав оценивается в 450,80 млн евро.

Самые дорогие игроки: Мортен Юльманн (50 млн евро), Жеовани Кенда (45 млн евро), Усман Дьоманде (45 млн евро), Гонсалу Инасиу (45 млн евро), Франсишку Тринкан (35 млн евро), Зено Дебаст (30 млн евро).

Олимпиакос

48-кратный чемпион Греции из Пирея, 29-кратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка страны. В 2024 году «Олимпиакос» стал первым греческим клубом, выигравшим еврокубок — Лигу конференций. В рейтинге УЕФА команда занимает 37-е место. Стоимость состава — 102,20 млн евро.

Самые дорогие игроки: Сантьяго Эссе (12 млн евро), Христос Музакитис (12 млн евро), Константинос Дзолакис (10 млн евро).

Копенгаген

15-кратный чемпион Дании, 10-кратный обладатель Кубка и 3-кратный — Суперкубка страны. Также дважды становился победителем Королевской лиги. В рейтинге УЕФА занимает 46-е место. Состав оценивается в 75,15 млн евро.

Самые дорогие игроки: Юссуфа Мукоко (10 млн евро), Доминик Котарски (9 млн евро), Родриго Уэскас (6 млн евро), Габриэль Перейра (6 млн евро).

Пафос

Чемпион и обладатель Кубка Кипра. Для клуба это дебют в основной стадии Лиги чемпионов. Состав оценивается в 20,85 млн евро.

Самые дорогие игроки: Пепе (2 млн евро), Влад Драгомир (1,8 млн евро), Муамер Танкович (1,5 млн евро).

Отметим, что в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ», разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.

Напомним, «Кайрат» сыграет в основном раунде Лиги Чемпионов впервые в истории. На пути к общему этапу Лиги Чемпионов казахстанский клуб одолел словенскую «Олимпию» (3:1 по сумме двух матчей), финский «КуПС» (3:2), словацкий «Слован» (1:1, по пенальти 4:3) и шотландский «Селтик» (0:0, по пенальти 3:2).