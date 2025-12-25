РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:16, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан запустил первую солнечную электростанцию

    В Кеминском районе Чуйской области страны ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан запустил первую солнечную электростанцию
    Фото: Пресс-служба президента КР

    Станция мощностью 100 мегаватт будет вырабатывать около 210 млн кВт⋅ч чистой электроэнергии, выбросы углекислого газа сократятся на 120 тысяч тонн. Объем инвестиций составил $56 млн, проект является одним из крупнейших по объему вложений в солнечную энергетику.

    Президент КР Садыр Жапаров на торжественной церемонии запуска СЭС заявил, что без активного развития возобновляемых источников энергии невозможно в полной мере обеспечить население и субъекты экономики стабильным электроснабжением.

    — Открытие солнечной электростанции — начало важного этапа в укреплении энергетической независимости нашей страны и развитии возобновляемых источников энергии, — сказал президент Кыргызстана, подчеркнув значимость перехода к устойчивым и чистым источникам энергии на пути преобразования страны в развитое и современное государство.

    Напомним, в Кыргызстане отмечается дефицит электроэнергии. В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

    В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран. О причинах возникновения дефицита электроэнергии в стране — читайте здесь. Также мы писали, когда страна станет энергонезависимой.

    Теги:
    Электроэнергия Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают