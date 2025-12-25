Кыргызстан запустил первую солнечную электростанцию

Станция мощностью 100 мегаватт будет вырабатывать около 210 млн кВт⋅ч чистой электроэнергии, выбросы углекислого газа сократятся на 120 тысяч тонн. Объем инвестиций составил $56 млн, проект является одним из крупнейших по объему вложений в солнечную энергетику.

Президент КР Садыр Жапаров на торжественной церемонии запуска СЭС заявил, что без активного развития возобновляемых источников энергии невозможно в полной мере обеспечить население и субъекты экономики стабильным электроснабжением.

— Открытие солнечной электростанции — начало важного этапа в укреплении энергетической независимости нашей страны и развитии возобновляемых источников энергии, — сказал президент Кыргызстана, подчеркнув значимость перехода к устойчивым и чистым источникам энергии на пути преобразования страны в развитое и современное государство.

Напомним, в Кыргызстане отмечается дефицит электроэнергии. В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран. О причинах возникновения дефицита электроэнергии в стране — читайте здесь. Также мы писали, когда страна станет энергонезависимой.