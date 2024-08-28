Казахстану необходимо иметь гарантированные поставки электроэнергии по предсказуемым ценам - представитель Росатома

Представитель Росатома Вадим Титов во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, что вместе со строительством атомной станции их сторона предоставит гарантии топливного обеспечения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он пояснил, что предложение российской стороны в вопросе строительства АЭС охватывает сразу несколько направлений, помимо инфраструктурного обеспечения. Для экономического роста и развития Казахстана необходимо иметь гарантированные поставки электроэнергии по предсказуемым ценам. Для этого и было подготовлено их интегрированное решение, которое также включает в себя топливное обеспечение и подготовку локальных кадров.

— Максимальное построение локализации, максимальный учет компетенции, возможностей компаний из той страны, где мы строим атомную электростанцию. Все эти аспекты позволяют нам действительно комплексно подходить к сооружению АЭС и фактически вносить вклад в совместное развитие атомной индустрии в той стране, где мы работали, — подчеркнул он.

При этом Титов подчеркнул безопасность атомных станций последних поколений, в которой сочетаются активные и пассивные системы защиты. Он отметил, что это сложнейший механизм, который гарантирует работу АЭС, даже будучи обесточенной. А гигантские бетонные сооружения защищают реактор от внешних воздействий, а также не позволят ничему выйти за пределы станции.

— Если даже что-нибудь трудно представимое произойдет, то никакие негативные вещи не окажутся в окружающей среде. Они будут локализованы в специальном устройстве, которое будет их безопасно хранить, — пояснил он.

Ранее глава китайской компании, занимающейся международными проектами в сфере ядерной энергетики, Чао Ган во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, в чем преимущество китайских партнеров при строительстве АЭС в Казахстане. А французская консалтинговая компания Assystem, помогающая Казахстану сравнить и выбрать строителя атомной станции, может открыть офис в Казахстане.

Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.

Сегодня стало известно, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.