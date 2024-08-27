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    16:17, 27 Август 2024 | GMT +6

    Что предлагает Китай для возможного строительства АЭС в Казахстане

    Что предлагает Китай для возможного строительства АЭС в Казахстане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Глава дочернего предприятия CNNC (China National Nuclear Corporation), занимающегося международными проектами, Чао Ган во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, в чем преимущество китайских партнеров при строительстве АЭС в Казахстане. Он подчеркнул, что Китай готов продемонстрировать свои достижения в области ядерных технологий, поделиться технологиями строительства атомных станций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На данный момент в Китае действуют 57 АЭС и еще 47 находятся на этапе строительства. Ган отметил, что со своей стороны  могут помочь Казахстану с помощью собственной программы развития атомной энергетики.

    - Эта программа нацелена на развитие кадров в ядерной области, на развитие человеческих ресурсов, компетенций для того, чтобы Казахстан в будущем мог сам обеспечить надежную, квалифицированную работу своих АЭС, — уточнил он.

    Один из дизайнеров китайских АЭС Хуэйся Цзян рассказал, что для строительства HBR-1000 (серия ядерных реакторов) в Казахстане потребуется довольно продолжительное время – около 68,7 месяца только для строительства первого блока. Однако все последующие части будут занимать гораздо меньше времени, так как основа АЭС уже будет подготовлена. 

    Хуэйся Цзян
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    При этом он признался, что безопасность АЭС в Китае находится на очень высоком уровне. Они подготовили системы защиты для множества сценариев – для действительно крупных происшествий, и даже для малейших неисправностей.

    - Все происшествия обычно даже не достигают масштабов аварии. Это просто операционные неисправности. К примеру даже выключение реактора проходит без каких-либо последствий за пределами реакторной, — уточнил он.

    Тем временем, директор Института ядерной физики Саябек Сахиев заявил, что в Казахстане топливные отходы АЭС можно будет при необходимости использовать повторно.

    Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

    Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

    Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

    Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.

    Сегодня стало известно, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС. 

    Теги:
    Китай Министерство промышленности и строительства АЭС Атомная станция Атомная энергетика
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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