Что предлагает Китай для возможного строительства АЭС в Казахстане
Глава дочернего предприятия CNNC (China National Nuclear Corporation), занимающегося международными проектами, Чао Ган во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, в чем преимущество китайских партнеров при строительстве АЭС в Казахстане. Он подчеркнул, что Китай готов продемонстрировать свои достижения в области ядерных технологий, поделиться технологиями строительства атомных станций, передает корреспондент агентства Kazinform.
На данный момент в Китае действуют 57 АЭС и еще 47 находятся на этапе строительства. Ган отметил, что со своей стороны могут помочь Казахстану с помощью собственной программы развития атомной энергетики.
- Эта программа нацелена на развитие кадров в ядерной области, на развитие человеческих ресурсов, компетенций для того, чтобы Казахстан в будущем мог сам обеспечить надежную, квалифицированную работу своих АЭС, — уточнил он.
Один из дизайнеров китайских АЭС Хуэйся Цзян рассказал, что для строительства HBR-1000 (серия ядерных реакторов) в Казахстане потребуется довольно продолжительное время – около 68,7 месяца только для строительства первого блока. Однако все последующие части будут занимать гораздо меньше времени, так как основа АЭС уже будет подготовлена.
При этом он признался, что безопасность АЭС в Китае находится на очень высоком уровне. Они подготовили системы защиты для множества сценариев – для действительно крупных происшествий, и даже для малейших неисправностей.
- Все происшествия обычно даже не достигают масштабов аварии. Это просто операционные неисправности. К примеру даже выключение реактора проходит без каких-либо последствий за пределами реакторной, — уточнил он.
Тем временем, директор Института ядерной физики Саябек Сахиев заявил, что в Казахстане топливные отходы АЭС можно будет при необходимости использовать повторно.
Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.
Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.
Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.
Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.
Сегодня стало известно, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.