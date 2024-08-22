Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС

По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на КИСИ.

В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году.

Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Также половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме «за» или «против» строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ. В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.