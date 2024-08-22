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    14:30, 22 Август 2024 | GMT +6

    Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС

    АЭС
    Фото: Midjourney

    По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на КИСИ.

    В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году.

    Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

    При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

    Также половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме «за» или «против» строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ. В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

    Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

    Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

    Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.

    Теги:
    АЭС Общество Атомная станция Атомная энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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