Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС

В Правительстве РК утвердили проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления Правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта Указа Президента РК «О проведении республиканского референдума» на рассмотрение Президента Республики Казахстан, - сказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

В свою очередь Премьер-министр РК Олжас Бектенов остановился на перспективах развития атомной энергетики.

- Вопрос развития атомной энергетики в Казахстане прорабатывается уже давно. Перспектива этой отрасли очевидна. У нас освоен практически полный цикл производства ядерного топлива. Наработан опыт использования малых реакторов. Есть специалисты и ученые в данном направлении. Мы обучаем кадры в этой сфере. Поэтому становится закономерным переход на следующий этап развития атомной энергетики. Особенно это актуально сейчас, когда растет нагрузка на энергетическую инфраструктуру страны. Уже сегодня мы наблюдаем дефицит энергетической мощности. Если мы не найдем решение этой проблемы сейчас, то для дальнейшего роста экономики нам надо будет закупать большие объемы электроэнергии, - сказал Олжас Бектенов.

Глава Кабмина подчеркнул, что именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения.

- Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики. И, конечно же, даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надёжного энергоснабжения, альтернативы которой у нас нет. В этой связи предлагаю проголосовать за представленный проект постановления Правительства. Голосуем. Принято, - заявил Олжас Бектенов.

Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.