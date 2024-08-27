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    16:57, 27 Август 2024 | GMT +6

    Французская компания по строительству АЭС может открыть офис в Казахстане для подготовки кадров

    Французская компания по строительству АЭС может открыть офис в Казахстане для подготовки кадров
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Французская консалтинговая компания Assystem, помогающая Казахстану сравнить и выбрать строителя атомной станции, может открыть офис в Казахстане. По их словам, без иностранных специалистов в таком проекте не обойтись, но они собираются создавать квалифицированные кадры здесь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-президент компании Гийом Пюраве во время международной выставки KazAtomExpo пояснил, что их компания планирует открыть офис в Казахстане, чтобы работать и взращивать именно казахстанских  специалистов. 

    - Сложно сказать, сколько конкретно специалистов будет здесь работать. Это зависит от выбора государства и выбора конструктора АЭС. В начале обязательно наличие иностранных кадров, но наша логика строится на открытии локального офиса и развитии компетенции местных экспертов. Чтобы в будущем они могли сами учить других, - заявил он.

    Гийом Пюраве
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Пюраве поделился, что весь проект по строительству АЭС может занять около 10 лет, чтобы в дальнейшем поддерживать ее, нужны усилия почти 20 тысяч профессионалов. 

    Он посоветовал Казахстану тщательно изучить опыт других стран-новичков в отрасли введения АЭС. В этом вопросе он особенно выделил прозрачность и открытость при работе с населением.

    Отметим, что сегодня директор Института ядерной физики Саябек Сахиев заявил, что в случае строительства АЭС у Казахстана будет время подготовить отечественные кадры и нет необходимости приглашать персонал на АЭС из-за границы. 

    Ранее глава дочернего предприятия CNNC (China National Nuclear Corporation), занимающегося международными проектами, Чао Ган во время международной выставки KazAtomExpo в Астане рассказал, в чем преимущество китайских партнеров при строительстве АЭС в Казахстане.

    Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. 

    Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

    Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

    Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.

    Сегодня стало известно, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС. 

    Теги:
    Франция АЭС Строительство Атомная станция Атомная энергетика
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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