В случае строительства АЭС у Казахстана будет время подготовить отечественные кадры. Об этом на заседании Правительства заявил директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Казахстане есть три центра. Эти три центра уже подготовили для нашей страны пять тысяч кадров. А АЭС нужно всего 1400 человек персонала. Если мы подготовили пять тысяч кадров, то 1400 мы успеем подготовить. Мы не считаем необходимым для этого приглашать специалистов из-за границы, — сказал он.

При этом директор института напомнил, что недавно по всей стране прошли общественные слушания, связанные со строительством АЭС.

— Одним из часто задаваемых вопросов на встречах с казахстанцами была безопасность, в том числе радиационная безопасность и подготовка кадров. Вообще водоводяной энергетический реактор, выбранный Казахстаном, впервые был построен в 1957 году. С тех пор работало 415 реакторов. Из них более 200 — водоводяные реакторы. За все 67 лет не было ни одного чрезвычайного происшествия. Работают в штатном режиме. Это признак безопасности. Во-вторых, на базе нашего Института ядерной физики есть водоводяной исследовательский реактор. И требования МАГАТЭ к АЭС и исследовательским реакторам одинаковы. За 57 лет сменилось как минимум три поколения — ученых, инженеров. Поэтому не только мир, но и Казахстан доказывает, что эти водоводяные реакторы безопасны, — заявил Саябек Сахиев.

Он также отметил, что в 1980-е годы в Алатауском микрорайоне, где расположен Институт ядерной физики, проживало около четырех тысяч человек. Сейчас численность населения достигла 15 тысяч.